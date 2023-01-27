Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Bakan Kirişci duyurdu: Hesaplara aktarıyoruz
Giriş Tarihi: 27.1.2023 10:21 Son Güncelleme: 27.1.2023 10:24

SON DAKİKA: Bakan Kirişci duyurdu: Hesaplara aktarıyoruz

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "972 milyon 333 bin TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Kirişci duyurdu: Hesaplara aktarıyoruz

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Kirişci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "972 milyon 333 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Bakan Kirişci duyurdu: Hesaplara aktarıyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA