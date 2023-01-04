SON DAKİKA: Bakan Kirişci rakamlarla açıkladı: 29 kat artırdık

Bakan Kirişci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1,8 milyar TL olan tarımsal destekleme bütçesini 29 kat artırarak 54 milyar TL'ye yükselttik.

2002: 1,8 milyar TL

2023: 54 milyar TL

Gören göze karanlık perde olamaz, görmek istemeyene ışık ne yapsın" ifadelerini kullandı.