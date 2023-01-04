SON DAKİKA: Bakan Kirişci rakamlarla açıkladı: 29 kat artırdık

Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesini 1,8 milyar TL olduğunu belirterek 2023 yılında bütçenin 29 kat artırıldığını duyurdu.
Bakan Kirişci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1,8 milyar TL olan tarımsal destekleme bütçesini 29 kat artırarak 54 milyar TL'ye yükselttik.
2002: 1,8 milyar TL
2023: 54 milyar TL
Gören göze karanlık perde olamaz, görmek istemeyene ışık ne yapsın" ifadelerini kullandı.
1,8 milyar TL olan tarımsal destekleme bütçesini 29 kat artırarak 54 milyar TL'ye yükselttik.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) January 4, 2023
2002👉🏻1,8 milyar TL
2023👉🏻54 milyar TL
Gören göze karanlık perde olamaz, görmek istemeyene ışık ne yapsın. pic.twitter.com/LEO7IQRjD6