SON DAKİKA: Bakan Nebati açıkladı: Yüzde 109 arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Görüşmeler bir bölümü resmi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılında tarımsal destek bütçesinin başlangıç ödeneği 25,8 milyar TL olup ek bütçe kapsamında 13,4 milyar TL ilave edilmiştir. 2023 yılı tarımsal destek başlangıç bütçesi ise 2022 yılı tarımsal destek başlangıç bütçesine göre %109 artırılarak 54 Milyar TL'ye çıkarılmıştır."