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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Bakan Nebati açıkladı: Yüzde 109 arttı
Giriş Tarihi: 14.12.2022 14:29 Son Güncelleme: 14.12.2022 14:39

SON DAKİKA: Bakan Nebati açıkladı: Yüzde 109 arttı

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, salgından etkilenen esnaf ve sanatkarların ilave finans yüküyle karşılaşmaması için 2021 yılından önce kullandırılan kredilere ilişkin oluşan ilave faiz yükünü karşıladıklarını hatırlatarak, "Hem çiftçimizi hem de esnaf ve sanatkarlarımızın daha önce de olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz şekilde desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

SON DAKİKA: Bakan Nebati açıkladı: Yüzde 109 arttı

Son dakika haberleri...TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 4. maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Görüşmeler bir bölümü resmi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılında tarımsal destek bütçesinin başlangıç ödeneği 25,8 milyar TL olup ek bütçe kapsamında 13,4 milyar TL ilave edilmiştir. 2023 yılı tarımsal destek başlangıç bütçesi ise 2022 yılı tarımsal destek başlangıç bütçesine göre %109 artırılarak 54 Milyar TL'ye çıkarılmıştır."

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SON DAKİKA: Bakan Nebati açıkladı: Yüzde 109 arttı
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