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Giriş Tarihi: 19.12.2022 12:30 Son Güncelleme: 19.12.2022 12:35

SON DAKİKA: Bakan Nebati'den vergi açıklaması: Eylem Planını yürürlüğe koymaktayız

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri kayıt altına alarak rekabet gücünü artırmak, vergi kaybının önüne geçerek sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve gelir dağılımını daha adaletli bir yapıya kavuşturmak için kayıt dışı ekonomiyle mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Nebati’den vergi açıklaması: Eylem Planını yürürlüğe koymaktayız

Son dakika haberler...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerinin kayıt altına alınarak rekabet gücünü artırmak, vergi kaybının önüne geçerek sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve gelir dağılımını daha adaletli bir yapıya kavuşturmak için kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Nebati, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri kayıt altına alarak rekabet gücünü artırmak, vergi kaybının önüne geçerek sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve gelir dağılımını daha adaletli bir yapıya kavuşturmak için kayıt dışı ekonomiyle mücadelemize devam ediyoruz.

"2023-2025 KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE EYLEM PLANINI YÜRÜRLÜĞE KOYMAKTAYIZ"

Bu kararlı mücadelemizi işbirliğinin öneminin farkında olarak sürdürüyoruz. Eylem planımızın hazırlığı sürecinde vatandaşlarımız tarafından iletilen tüm öneriler dikkate alınmış, 291 kurum ve kuruluşumuzla istişareler yapılmış ve yaklaşık 900 öneri değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda yer alan "Sürdürülebilirliğin Yüzyılı, Kalkınmanın Yüzyılı ve İstikrarın Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda 2023-2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planını yürürlüğe koymaktayız" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Bakan Nebati'den vergi açıklaması: Eylem Planını yürürlüğe koymaktayız
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