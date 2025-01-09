SON DAKİKA | Bakan Uraloğlu duyurdu: Dijital dolandırıcılığa karşı yasal düzenleme

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Son zamanlarda hem telefonda, hem de dijital ortamlarda yaşanan dolandırıcılığa da değinen Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili gelen, "Cep telefonları ve sosyal medya üzerinden dolandırıcılık olaylarında bir artış var. Bunlara karşı bir önlem alınabilir mi, bununla ilgili bir çalışma yapılabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

YASAL DÜZENLEME

Takip ettiğimiz bir konu. Biz bunları tespit ettikçe engelliyoruz. Bunları paylaşan sosyal medya platformlarına gerekli uyarıyı yaptık. Bununla ilgili belki yasal düzenleme yapmamız da söz konusu olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu NTV'de soruları yanıtladı. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları:

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI GÖREVDE

Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulmasına yönelik kararname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu başkanlığın görevi ne olacak? Bilgi Teknolojileri ve İletişik Kurumu-BTK bünyesinde var olan USOM ne olacak, USOM da Siber Güvenlik Başkanlığı'nın bünyesine mi katılacak?

Gerek dünyadaki gelişmeler gerek dijital platformlardaki gelişmeler ülkemiz için daha etkin olacağı noktasında böyle bir kanaat hasıl oldu. BTK'nın görevleri ve yetkileri devam edecek.

İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM TALEBİ

Belediyenin önerisinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Yapılan hesaplamalarda açık ara fark olduğunu gördük. Şimdi yeniden bir çalışma yapılıyor. Belediye zam oranı için yeni bir çalışma yapacak. Normal hesaplama yüzde 15 civarında bir rakam çıkıyor.

Bir zam yapılacak mı otoyol ve köprü geçiş ücretlerine?

Bir hesap modelimiz var, hafif ve ağır bakım giderleri var, bir çalışma yapıyoruz. Zannediyorum önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşırız.

DÜŞEN AZERBAYCAN UÇAĞI

Azerbaycan'ın talebi üzerine 8 kişilik ekip gönderdik. Gerekli tespitleri yaptılar onları rapor halinde Azerbaycan'a sunduk. Tespitlerimizi yaptık ve yol haritasını çizdik.

5G İHALESİNDE SON DURUM

Türkiye'de 34 noktada 5G'yi deneyimleyebiliyoruz. 2026 yılı içerisinde ilk sinyalimizi almış olacağız. Yerli ürünleri de geliştirme ve kullanma noktasında olalım.

SOSYAL MEDYA VE SİBER SAVUNMA

Türkiye'de sosyal medya platformlarının bir çoğu aktif. Biz sosyal medyada vakit geçirmeyi seviyoruz. Totalde 300 milyon civarında bir kullanım söz konusu. Dünyada 13-16 yaş mı olsun diye tartışılıyor. Biz de bakanlıklarımızla beraber konuşuyoruz. Yıl içerisinde TBMM'deki grubumuzla konuşuyoruz.

ZARARLI İÇERİKLER İÇİN KISITLAMA

Sosyal medyada zararlı içerikler için bir yaş sınırlaması getirmek istiyoruz. Kanaatimiz 16 yaş olmasıdır. Nihai karar TBMM'nin vereceği karardır. Kişisel bilgiler paylaşılmasın belki ona bir engel getireceğiz.



Türkiye'deki 8 sosyal medya plaftormuna temsilci atattık. Geçen seneye kadar iki tanesinin yoktu onları da tesis etmiş olduk. Diyelim ki yüzde 70'i içerik olarak sıkıntı yok yüzde 30'u problemli. Yüzde 30'u istemiyoruz dediğimizde o içerikleri çıkartıyorsa zaten sorun yok demektir. Burada ciddi bir noktaya geldik. Mesela 119 tane FETÖ hesabı engellendi.

ROBLOX, DISCORD'A ERİŞİM YASAKLARI

Mahkemenin kararları gerekçeleri var onları düzeltip yerine getirdiklerinde mahkeme kapatma kararını kaldırırsa bize de bildirm yaparsa biz de gereğini yaparız.

GOOGLE'IN ALGORİTMA GÜNCELLEMESİ

Televizyon yayıncılığı noktasındaki yetki ve sorumluluk Rekabet Kurumu'nda. Biz de Google'dan bilgi istedik. Rekabet Kurulu zaten gerekli cezayı uyguladı. Bizim yetkimizde olan şu an bir şey yok. Takip ediyoruz şimdilik bir ceza uygulandı bundan sonraki süreçlerde takipçi olacağız.