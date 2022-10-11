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Giriş Tarihi: 11.10.2022 10:41 Son Güncelleme: 11.10.2022 10:57

SON DAKİKA: Bakan Varank'tan yerli otomobil TOGG'un fiyatı ile ilgili heyecan yaratan açıklama: Çok ucuz olacak

SON DAKİKA: Bakan Varank’tan yerli otomobil TOGG’un fiyatı ile ilgili heyecan yaratan açıklama: Çok ucuz olacak

Son dakika haberine göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un fiyatı ile ilgili heyecanladıran bir açıklama yaptı. Varank yaptığı açıklamada, TOGG'un 29 Ekim'de seri üretime başlayacağını, yıl sonuna kadar üretilen araçların teste gönderileceğini ifade etti. İşte Varank'ın heyecan yaratan TOGG açıklaması ve son dakika haberinin detayları...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, A Para'ya önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, yerli otomobil TOGG ile ilgili oldukça çarpıcı ifadeler kullandı. Milyonların merakla beklediği TOGG'un fiyatı ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanan Varank, seri üretimin 29 Ekim'de başlayacağını belirtti.

BAKAN VARANK'TAN YERLİ OTOMOBİL TOGG İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Bakan Varank, TOGG'un fabrikası ile ilgili detayları paylaştı. Varank, "TOGG'un fabrikası 2025 yılında tam kapasite çalışacak." dedi.

"29 EKİM'DE SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR"

Bakan Varank, seri üretim için de değerlendirmeler yaptı, "TOGG 29 Ekim'de seri üretime başlayacak. Yıl sonuna kadar üretilen araçlar teste gidecek." dedi.

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bakan Varank, milyonların en merak ettiği soru olan, 'TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?' sorusuna da yanıt verdi. Bakan Varank'ın açıklaması heyecan yarattı. Bakan Varank, "TOGG'un fiyatı, rakibi olan elektrikli araçlara göre çok ucuz olacak. Daha az bakım ihtiyacı ve masrafı olacak." dedi.

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SON DAKİKA: Bakan Varank'tan yerli otomobil TOGG'un fiyatı ile ilgili heyecan yaratan açıklama: Çok ucuz olacak
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