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Giriş Tarihi: 10.3.2023 15:27

SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu: Hesaplara aktardık

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanlığı,12 milyon 832 bin 991 TL tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu: Hesaplara aktardık

Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanlığı,12 milyon 832 bin 991 TL tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 milyon 832 bin 991 TL tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.

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SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu: Hesaplara aktardık
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