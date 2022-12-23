SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu: Hesaplara yatırılıyor

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanlığı, 96 milyon 411 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"96 milyon 411 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.