Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu: Hesaplara yatırılıyor
Giriş Tarihi: 23.12.2022 15:51 Son Güncelleme: 23.12.2022 15:56

SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu: Hesaplara yatırılıyor

Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"96 milyon 411 bin TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu: Hesaplara yatırılıyor

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanlığı, 96 milyon 411 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"96 milyon 411 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu: Hesaplara yatırılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA