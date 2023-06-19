SON DAKİKA | Asgari ücret için zam mesaisi: Başkan Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay’ı kabul etti

Son dakika haberi: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette kritik gelişmeler yaşanıyor. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalar aralıksız devam ederken Başkan Erdoğan da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
SON DAKİKA | Asgari ücret için zam mesaisi: Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan ilk açıklama! | Video
"PERŞEMBEYE KADAR ASGARİ ÜCRET NETLEŞİR"
AK Parti Genel Merkezi'ne gelen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabul etti. Görüşmenin ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıklama yaptı. Atalay, "Perşembe gününe kadar asgari ücreti neticelendireceğiz." dedi.
"ARZU ETTİĞİMİZE YAKIN BİR RAKAM OLUR DİYE UMUT EDİYORUM"
Ergün Atalay'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
"Sayın Cumhurbaşkanımızla 1 saat görüşerek gelinen durumu kendisine anlatma imkanı buldum. Belli bir yere geldik buradan Çalışma Bakanı'na gideceğim. Bakan Bey ile görüşmeden sonra TİSK'in Başkanı ile de bir toplantı olacak. Perşembe gününe kalmadan bir neticeye varılacağını umut ediyorum. Ben taleplerimizi sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum. Arzu ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum."
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2.KEZ TOPLANDI
Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantıya TÜRK-İş, TİSK ve hükümetten 5'er kişilik ekip katıldı. Bu toplantıda işçi temsilcisi TÜRK-İş ve işveren temsilcisi TİSK'in rakam dahil talepleri masaya yatırıldı. Hükümet de Mart ayından beri gerçekleştirdiği saha çalışmalarından elde ettiği verileri masaya getirdi.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.