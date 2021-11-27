MODERN SULAMA SİSTEMLERİ İÇİN 36 BİN PROJE DESTEKLENDİ

Bakan Pakdemirli, modern sulama sistemleri kurulması kapsamında 36 bin projenin hibe kapsamına alındığını belirterek bu kapsamda da yaklaşık 765 milyon lira hibe desteği ödemesi yapıldığını ifade etti. Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Mart ayı itibariyle de proje kabul işlemlerine başlandığını 8 bin adet proje için 300 milyon liralık ödeneğin tamamının tahsis edildiğini kaydetti.