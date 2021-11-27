Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti
Giriş Tarihi: 27.11.2021 08:42 Son Güncelleme: 27.11.2021 08:43

SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Son dakika haberleri...Covid-19 sürecinde yaptığı destek ödemeleriyle tarım destek veren hükümet 2022'de tarım destek ödemelerini artırarak devam ettirecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere, çiftçilere yönelik desteğin yüzde yüz arttığını söylerken, gelecek yıl verilecek destek miktarını da açıkladı.

Son dakika haberleri...Hükümet tarımda gelir sigortasından arazi bankacılığına kadar birçok başlıkta yeni uygulamaları devreye alırken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere, çiftçilere yönelik desteğin yüzde yüz arttığını söyledi.

SON DAKİKA HABERİ | 2022'DE TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ 26 MİLYAR LİRAYA DAYANACAK

Bakan Pakdemirli gelecek yıl 25.8 milyar lira tarımsal destek verileceğini söyledi. Bakan Pakdemirli, çiftçiye verilen mazot, gübre desteğinin 25 milyar lirayı aştığını, tarım sigortası kapsamında devletin verdiği prim desteği 8.9 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Üretici, çiftçilere yönelik verilen destekler Meclis gündemine taşındı. Bakan Pakdemirli, konuya ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakan Pakdemirli'nin verdiği bilgiye göre, bu yılın Eylül ayı itibariyle tarım sigortası poliçe sayısı 15 milyon 600 bine ulaştı, üreticilerin ürünlerinde meydana gelen hasarlar nedeniyle ödenen hasar tazminatı tutarı da 8.2 milyar lira oldu.

Yeni Yıl Konseri
Yeni Yıl Konseri

MODERN SULAMA SİSTEMLERİ İÇİN 36 BİN PROJE DESTEKLENDİ

Bakan Pakdemirli, modern sulama sistemleri kurulması kapsamında 36 bin projenin hibe kapsamına alındığını belirterek bu kapsamda da yaklaşık 765 milyon lira hibe desteği ödemesi yapıldığını ifade etti. Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Mart ayı itibariyle de proje kabul işlemlerine başlandığını 8 bin adet proje için 300 milyon liralık ödeneğin tamamının tahsis edildiğini kaydetti.



BİTKİSEL ÜRETİME 104 MİLYARLIK DESTEK

Bakan Pakdemirli, 2002 yılında 1.8 milyar lira olan tarımsal desteklerin her yıl artarak devam ettiğini belirterek, bugüne kadar üreticiye mazot, gübre desteğinin 25 milyar lira, bitkisel üretim destek ödemesinin de 104 milyar liraya ulaştığını kaydetti. Bakan Pakdemirli, "Ülkemizde stratejik tarımsal ürünlerin üretiminin havzalara göre planlanarak yönlendirilmesi, üretimin artırılması, verim ve kalitenin yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, çiftçinin gelir seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor" dedi.



64 MİLYARLIK KREDİ DESTEĞİ

Bakan Pakdemirli, son üç yılda Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden üreticilere kullandırılan tarımsal kredi miktarının yüzde 56 artışla bu yıl 64 milyar liraya ifade etti. Kırsal kalkınma programlarıyla 326 bin projeye 24 milyar liralık destek verildiğini belirten Bakan Pakdemirli, bu kapsamda 465 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi. Bakan Pakdemirli, tarımsal hasılanın son 3 yılda 337 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını vurguladı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
Yeni Yıl Konseri
Yeni Yıl Konseri
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA