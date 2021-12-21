SON DAKİKA: Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? Canlı yayında çarpıcı sözler: Aynı hızda düşürmeyenlere ceza kesin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Kabine Toplantısı sonrası kur farkının verileceği TL mevduatını duyurdu. Bu açıklama sonrası kur sert şekilde geri çekildi. Vatandaşlar sabahın ilk saatleri ile döviz bürolarına akın etti. Dolar bozdurma işlemleri hız kazanırken, marketlerin en yüksek kur seviyesinin bile üzerinde belirlediği fiyatları yeniden düşürüp düşürmeyeceği merak konusu oldu. A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek, fiyatların geri alınmadığını tespit ettiklerini canlı yayında aktardı. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner de fırsatçıların fiyatları hala yüksek tutması durumunda ceza kesilmesi gerektiğini ifade etti.

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DOLAR KURUNDAKİ DÜŞÜŞ ETİKETLERE YANSIYACAK MI?

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, A Haber canlı yayınında market fiyatlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Doğaner, fiyatların hızla revize edilmesi gerektiğini, aksi halde Ticaret Bakanlığı'nın ceza uygulaması gerektiğini belirtti.

Doğaner şöyle konuştu:

Marketler fiyatları değiştirmemiştir. Dilek, marketlere çağrı yaptı, ben direkt Ticaret Bakanlığı'na çağrı yapmak istiyorum. Doların artması değil, artma ihtimaline karşılık bile etiket değiştirmek için istihdam edilen çalışanlar oluştu. Bu ciddi bir ahlaki erozyondur.

"AYNI HIZDA FİYATLARI DÜŞÜRMEYENLERE CEZA KESİLSİN"

Bir satın alma problemi yaşanıyorsa, bu dolardaki hareketlilikten ziyade, daha depodaki malzeme dururken, raftaki ürünün fiyatını değiştirenlerin nedenidir. Sadece buradaki harkeetin bile enflasyonu birkaç puan düşürebileceğine inanıyorum. Çok ciddi bir algı problemi çıktı çünkü ortaya. Bu ahlaki erozyonu da ancak çok caydırıcı cezalar çözebilir. Benim çağrım Ticaret Bakanlığı'na. Gün içinde bile birkaç kez fiyatı değiştirenlerin, aynı hızda fiyatları düşürmesinin Ticaret Bakanlığı tarafından takip edilmesi gerekiyor. Bunlar aynı hızda düşürmüyorsa ceza uygulansın.



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