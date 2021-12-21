Video Ekonomi Son Dakika: Dolar düştükten sonra ürün etiketleri değiştirildi mi? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'den çarpıcı açıklamalar... | Video
Son Dakika: Dolar düştükten sonra ürün etiketleri değiştirildi mi? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'den çarpıcı açıklamalar... | Video

Son Dakika: Dolar düştükten sonra ürün etiketleri değiştirildi mi? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'den çarpıcı açıklamalar... | Video

21.12.2021 | 11:25

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Son Dakika: Dolar düştükten sonra ürün etiketleri değiştirildi mi? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner’den çarpıcı açıklamalar... | Video 01:32
Son Dakika: Dolar düştükten sonra ürün etiketleri değiştirildi mi? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'den çarpıcı açıklamalar... | Video 21.12.2021 | 11:25
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Son dakika haberi: Dolar sert düştü! Peki ürün etiketleri değiştirildi mi? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner A Haberde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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