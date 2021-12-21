A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner: TL mevduatına kurla koruma kalkanının gelmesi vatandaşı bir miktar daha rahatlatacaktır | Video
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A para yayın koordinatörü Özlem Doğaner A Haberde açıklamalarda bulundu. ''TL mevduatına kurla koruma kalkanının gelmesi vatandaşı bir miktar daha rahatlatacaktır'' dedi.