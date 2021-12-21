Son dakika haberi…Başkan Recep Tayyip Erdoğan, piyasalarda dolarizasyonun belini kıran kritik kararı açıkladı. Buna göre, artık TL bir varlığın mevduat kazancı, kur getirisinden yüksekse bu getiriyi vatandaş elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark devlet tarafından vatandaşa ödenecek.
TL DEĞER KAYBEDECEK KORKUSU BİTTİ
Yüksek-faiz düşük kur politikasının kesin surette bittiğini ve artık ekonomide yeni modelle beraber 'İhracat yönlü büyüme stratejisini' belirleyen Türkiye ekonomisi kur şoklarıyla karşı karşıya kalmıştı. Dolar/TL 18,4, Euro/TL 20,79 ve gram altın fiyatları ise 1062 TL'yi görerek zirve yapmış, yakaladığı yüksek büyüme rakamlarıyla pandeminin parlayan yıldızı Türkiye ekonomisi hakkında manipülasyonlar dikkat çekmişti.
SON DAKİKA HABERİ | DOLARİZASYONUN BELİNİ KIRAN HAMLEYİ BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından dolarizasyonun belini kıracak, emsali görülmemiş hamleyi duyurdu. Başkan Erdoğan, "İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak" dedi.
TÜRKİYE'DEN EMSALİ GÖRÜLMEMİŞ HAMLE GELDİ
Erdoğan, "Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" diye konuştu.
Dünya ekonomisi Covid-19 süreci ile başka bir boyuta evriliyor. Son dönemde dünyada artan enerji krizleri, tedarik krizleri, ticaret sorunları, küresel düzeyde artan enflasyon dikkat çekiyor.
TÜRKİYE ÇİN'İN ALTERNATİFİ OLABİLİR
Tüm bunlarla beraber dünya ticareti büyük bir karmaşa içerisinde yer alıyor. Ülkeler dünyada en büyük ihracatçı konumunda olan Çin'e alternatif arayışında.
Ticaret pastasında payların yeniden dağıtılması gündemdeyken, Türkiye de bu pastadan payını artırmak için ekonomide makas değişikliğine gitti. Yani bu dönemde yüksek faiz ile sıcak para çekmek yerine 'İhracat yönlü büyüme stratejisi' ile sürdürülebilir büyüme yönünde kritik adımlar attı.
Türkiye'nin attığı bu adımlar sonrası ülke ekonomisi kur şoklarıyla karşı karşıya kaldı. Kurlardaki yükseliş öne sürülerek, ülke ekonomisinin kötü gittiği yönünde manipülasyonlar dikkat çekti.
Başkan Erdoğan Kabine toplantısın ardından bu manipülasyonları bitirecek hamleleri duyurdu.
Bu hamleler Türkiye'de uzun vadede dolarizasyon sorununun ortadan kalkacağı şeklinde yorumlanırken, 'Yüksek faiz-düşük politikası'nın kesin olarak tarihe karışmasıyla beraber de dışsal şoklara karşı artacak ekonomik kırılganlık da artık gündemden kalkacak.
DİJİTAL ORTAMLARDA SATIŞ 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE
Türkiye'nin yeni döviz hamlesi sonrası sadece dijital ortamlarda gece yarısı 1 milyar doların üzerinde döviz bozdurulduğu ifade edilirken, bu rakama fiziki satımların dahil olmadığı bildirildi.
Dün 18,40 lira ile zirve yapan dolar kuru yeni günle beraber yaklaşık yüzde 40 değer kaybederek 11,10 liraya kadar çekildi.
20,79 lira seviyesine yükselen euro kuru ise 12,52 liraya kadar düştü.
1062 lirayı gören gram altın fiyatları ise 639 liraya kadar geriledi.