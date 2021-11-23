3600 GÖSTERGEDE SON DAKİKA

DENGE SORUNU: 3600 gösterge çalışmalarında farklı bir sıkıntı yaşanmaya başladı. Genel bir düzenleme yapılması halinde lise ve üniversite mezunları, en alt düzeydeki memurla ile de daire başkanlarının aynı maaşı olması gibi bir sonuç ortaya çıkacak. Böyle bir adaletsizliğin önlenmesi için kademelendirme ya da farklı bir tanım getirme alternatifleri üzerinde duruluyor.