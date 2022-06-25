SON DAKİKA | Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredisinde yeni düzenleme





10 MİLYON ÜZERİNE KREDİ YOK

Yeni düzenlemeyle, 10 milyon TL üzerinde olan konutlara kredi verilmeyecek. Vatandaş 1 milyon 900 bin liralık ev satın aldığında, A enerji sınıfında ise yüzde 90'ını yani 1 milyon 710 bin lira, B enerji sınıfında ise yüzde 85'i yani 1 milyon 615 bin lira, diğer sınıflarda ise yüzde 80'i 1 milyon 520 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Konut değeri 3 milyon lira ise A enerji sınıfında yüzde 70'i yani 2 milyon 100 bin lira, B'de yüzde 65'i yani 1 milyon 950 bin lira, diğer sınıflarda ise yüzde 60'ına denk gelen 1.8 milyon TL'ye kadar kredi kullanılabilecek. 500 bin ila 2 milyon lira arasındaysa A enerji sınıfında yüzde 70'ine, B enerji sınıfında yüzde 65'ine diğer enerji sınıflarında yüzde 60'ına kadar kredi verilebilecek.