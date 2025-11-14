Giriş Tarihi: 14.11.2025 10:11Son Güncelleme: 14.11.2025 10:12
SON DAKİKA! Eylül ayı ücretli çalışan sayısı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül 2025'e ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 991 bin 589 kişi iken, 2025 yılı Eylül ayında 16 milyon 169 bin 476 kişi oldu
Ayrıntılar geliyor...
