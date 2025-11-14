Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! Eylül ayı ücretli çalışan sayısı belli oldu
Giriş Tarihi: 14.11.2025 10:11 Son Güncelleme: 14.11.2025 10:12

SON DAKİKA! Eylül ayı ücretli çalışan sayısı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül 2025'e ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 991 bin 589 kişi iken, 2025 yılı Eylül ayında 16 milyon 169 bin 476 kişi oldu

SON DAKİKA! Eylül ayı ücretli çalışan sayısı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Ücretli Çalışan İstatistikleri, Eylül 2025' verilerini açıkladı. Buna göre ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Eylül ayı ücretli çalışan sayısı belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz