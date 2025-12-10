SON DAKİKA | FED FAİZ KARARI 2025! ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı

TRUMP, DAHA "GÜVERCİN" BİR FED BAŞKANI İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajları yatırımcıların odağında bulunurken, Trump da faiz oranlarının derhal düşürülmesini desteklemenin, Fed'in yeni başkanı için bir kriter olup olmadığına yönelik soruya "Evet." yanıtını verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, "Fed'in kötü bir başkanı var, bir değişiklik yapacağız." dedi. Trump, Fed Yönetim Kurulu'nda Powell da dahil olmak üzere Biden tarafından imzalanan dört üyenin atamasının "otomatik imza" ile imzalanmış olabileceğini duyduğunu belirterek, bunu inceleyeceklerini söyledi.

Trump, Fed Başkanlığı için ismi geçen, Fed'in eski yönetim kurulu üyelerinden Kevin Warsh ile bu hafta görüşme yapacağına dair haberin sorulması üzerine, "Birkaç farklı kişiyi değerlendireceğiz, ama kimi istediğime dair oldukça iyi bir fikrim var." diye konuştu.