Son dakika haberi | Bakan Bekir Pakdemirli’den ’destek ödemesi’ açıklaması: Bugün hesaplara yatıyor

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "613 milyon 645 bin 392 tl'lik tarımsal destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı" açıklamasında bulundu.
Bakan Pakdemirli destek ödeme tutarlarını şu şekilde sıraladı:
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 252 milyon 199 bin TL
Süt Desteği kapsamında 156 milyon 715 bin TL
Hastalıktan Ari İşletme Desteği kapsamında 133 milyon 229 bin TL
Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği kapsamında 14 milyon 845 bin TL
Süt Analizi Desteği kapsamında 3 milyon 418 bin TL
Aşı Desteği kapsamında 2 milyon 484 bin TL
Küpe Uygulama Desteği kapsamında 1 milyon 307 bin TL
Atık Desteği kapsamında 399 bin TL
Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Desteği 26 milyon 35 bin TL
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 33 milyon 915 bin TL
Toprak Analizi Desteği kapsamında 887 bin TL
Sertifikalı Fidan Üretim Desteği kapsamında 645 bin TL
Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği kapsamında 13 milyon 595 bin TL
613 MİLYON 645 BİN 392 TL'LİK TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ BUGÜNDEN İTİBAREN HESAPLARA AKTARILMAYA BAŞLANDI— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 31, 2021