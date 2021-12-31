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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi | Bakan Bekir Pakdemirli'den 'destek ödemesi' açıklaması: Bugün hesaplara yatıyor
Giriş Tarihi: 31.12.2021 10:12 Son Güncelleme: 31.12.2021 10:22

Son dakika haberi | Bakan Bekir Pakdemirli'den 'destek ödemesi' açıklaması: Bugün hesaplara yatıyor

Son dakika haberi | Bakan Bekir Pakdemirli’den ’destek ödemesi’ açıklaması: Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Pakdemirli, "613 milyon 645 bin 392 tl'lik tarımsal destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı" dedi.

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "613 milyon 645 bin 392 tl'lik tarımsal destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı" açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli destek ödeme tutarlarını şu şekilde sıraladı:

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 252 milyon 199 bin TL

Süt Desteği kapsamında 156 milyon 715 bin TL

Hastalıktan Ari İşletme Desteği kapsamında 133 milyon 229 bin TL

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği kapsamında 14 milyon 845 bin TL

Süt Analizi Desteği kapsamında 3 milyon 418 bin TL

Aşı Desteği kapsamında 2 milyon 484 bin TL

Küpe Uygulama Desteği kapsamında 1 milyon 307 bin TL

Atık Desteği kapsamında 399 bin TL

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Desteği 26 milyon 35 bin TL

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 33 milyon 915 bin TL

Toprak Analizi Desteği kapsamında 887 bin TL

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği kapsamında 645 bin TL

Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği kapsamında 13 milyon 595 bin TL

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Son dakika haberi | Bakan Bekir Pakdemirli'den 'destek ödemesi' açıklaması: Bugün hesaplara yatıyor
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