SON DAKİKA HABERİ | Elon Musk’tan bir Twitter hamlesi daha: Hepsini satın almak için teklif verdi

Gelen son dakika haberine göre; Elon Musk'tan yeni bir Twitter hamlesi geldi. 4 Nisan'da şirketten yüzde 9 hisse alan Elon Musk'un hisselerin tamamını almak için teklif verdiği öğrenildi. Toplam piyasa değeri 36.7 milyar dolar olan şirketi Musk, 41 milyar dolar değerlemeyle satın almak istiyor.

Söz konusu gelişmenin ardından Twitter hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 12 yükseliş kaydetti. Twitter hisseleri, 13 Nisan'da 44,48 dolardan kapanış yapmıştı.

Dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın hisse başına teklifi, şirketin yüzde 9,2'lik hissesini satın aldığını açıkladığı 1 Nisan'daki Twitter hissesinin kapanış fiyatının yüzde 38 üzerinde bulunuyor.