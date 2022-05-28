Son dakika haberleri...Dünyada akaryakıt fiyatları en sıcak gündemlerin başında geliyor. Benzin ve motorin fiyatları başta olmak üzere; akaryakıt ürünlerinde petrol tarafındaki yaşanan hareketlilik nedeniyle yükselişler görülüyor. Özellikle brent ve dolar endeksindeki oynaklık 2022 motorin ve benzin fiyatı için zam, indirim haberleriyle değişimi beraberinde getiriyor. Rusya'ya gelen yaptırımlar petrolde arz endişelerini artırırken, akaryakıt pompa fiyatları da sürekli değişiyor.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları...