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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Motorin benzin fiyatı yeni zam ile güncel litre fiyatı: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt pompa fiyatları
Giriş Tarihi: 28.5.2022 17:43

Son Dakika Haberi: Motorin benzin fiyatı yeni zam ile güncel litre fiyatı: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt pompa fiyatları

Son Dakika Haberi: Motorin benzin fiyatı yeni zam ile güncel litre fiyatı: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt pompa fiyatları

Son dakika haberi...Motorin ve benzin fiyatı yeni zam sonrası yeniden belirlendi. Bayiler benzin ve motorin fiyatları için akaryakıt pompa fiyatları için güncelleme yaptı. Rusya Ukrayna krizi ile bozulan petrol piyasası için oynaklığın artarak devam etmesi ve Fed'in sıkı para politikası adımları nedeniyle yükselen dolar endeksi motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları için belirleyici oluyor. Milyonlarca araç sahipleri günlük olarak 'Benzin ve motorin litre fiyatı bugün ne kadar kaç TL' sorusuna cevap arıyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son benzin ve motorin litre fiyatı...

Son dakika haberleri...Dünyada akaryakıt fiyatları en sıcak gündemlerin başında geliyor. Benzin ve motorin fiyatları başta olmak üzere; akaryakıt ürünlerinde petrol tarafındaki yaşanan hareketlilik nedeniyle yükselişler görülüyor. Özellikle brent ve dolar endeksindeki oynaklık 2022 motorin ve benzin fiyatı için zam, indirim haberleriyle değişimi beraberinde getiriyor. Rusya'ya gelen yaptırımlar petrolde arz endişelerini artırırken, akaryakıt pompa fiyatları da sürekli değişiyor.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları...

SON DAKİKA HABERİ | BENZİN VE MOTORİNE YENİ ZAM GELDİ

Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatları için yeni zam geldi. Akaryakıt firmaları pompa fiyatları için güncelleme yaptı. Buna göre benzin litre fiyatı 0,70 TL, motorin fiyatları ise 0,97 TL arttı.

Yeni akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte güncellenen benzin ve motorin pompa fiyatları...

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Yeni benzin ve motorin fiyatları sonrası bayiler akaryakıt pompa fiyatları güncellemesi yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin litre fiyatı 28 Mayıs 2022 bugün ne kadar?

İstanbul'da benzin litre fiyatı 25,02 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,47 TL

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Ankara'da benzin litre fiyatı 25,12 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 24,56 TL

İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI KAÇ TL?

İzmir'de benzin litre fiyatı 25,14 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 25,58 TL

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Son Dakika Haberi: Motorin benzin fiyatı yeni zam ile güncel litre fiyatı: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt pompa fiyatları
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