Son dakika haberleri...Dünyada akaryakıt fiyatları en sıcak gündemlerin başında geliyor. Benzin ve motorin fiyatları başta olmak üzere; akaryakıt ürünlerinde petrol tarafındaki yaşanan hareketlilik nedeniyle yükselişler görülüyor. Özellikle brent ve dolar endeksindeki oynaklık 2022 motorin ve benzin fiyatı için zam, indirim haberleriyle değişimi beraberinde getiriyor. Rusya'ya gelen yaptırımlar petrolde arz endişelerini artırırken, akaryakıt pompa fiyatları da sürekli değişiyor.
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları...
SON DAKİKA HABERİ | BENZİN VE MOTORİNE YENİ ZAM GELDİ
Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatları için yeni zam geldi. Akaryakıt firmaları pompa fiyatları için güncelleme yaptı. Buna göre benzin litre fiyatı 0,70 TL, motorin fiyatları ise 0,97 TL arttı.
Yeni akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte güncellenen benzin ve motorin pompa fiyatları...
Yeni benzin ve motorin fiyatları sonrası bayiler akaryakıt pompa fiyatları güncellemesi yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin litre fiyatı 28 Mayıs 2022 bugün ne kadar?
İstanbul'da benzin litre fiyatı 25,02 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,47 TL
ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?
Ankara'da benzin litre fiyatı 25,12 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 24,56 TL
İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI KAÇ TL?
İzmir'de benzin litre fiyatı 25,14 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 25,58 TL