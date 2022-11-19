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Giriş Tarihi: 19.11.2022 20:23 Son Güncelleme: 19.11.2022 20:31

SON DAKİKA HABERİ | Otomobil alacaklar dikkat: Matrah düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu

Sıfır otomobil almak isteyenlerin merakla beklediği son dakika haberi geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle görüştü. Görüşmede matrah konusu da ele alınırken, matrah düzenlemesinin 1 Aralık tarihinde yürürlüğe gireceği öğrenildi.

AA
SON DAKİKA HABERİ | Otomobil alacaklar dikkat: Matrah düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi. OYDER Başkanı Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakan Nebati, görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etti.

"KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE ELE ALDIK"

Nebati, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda ise, "İstişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati daha önce yaptığı açıklamada da ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah tarafında düzenleme yapılacağını açıklamıştı.

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SON DAKİKA HABERİ | Otomobil alacaklar dikkat: Matrah düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
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