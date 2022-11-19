SON DAKİKA HABERİ | Otomobil alacaklar dikkat: Matrah düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi. OYDER Başkanı Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.