Son dakika haberi | Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İndirim kampanyalarında büyük değişim

GÜVEN ENDEKSİNİ ARTIRIR

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü, yapılan yalancı indirimlerin artık firmaların birer pazarlama taktiği haline geldiğini söyledi. Özellikle son yıllarda sözde indirimlerle ilgili vatandaşlardan binlerce şikâyet aldıklarını belirten Güllü, "Artık vatandaşlar indirimlerin gerçek olup olmadığından dahi şüphe duyuyordu. Bu düzenleme yalancı indirimlere 'Dur' diyor" ifadelerini kullandı. Daha önce sözde indirimlerde herhangi bir kıstasın olmadığını belirten Güllü, "Bakanlık yeni düzenlemeyle aslında bir kıstas getirdi. Özellikle 30 gün şartı çok büyük önem taşıyor. Burada bir ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatı baz alınacak ve bunun üzerinden indirim yapılacak. Böylece yüzde 50-70 gibi sahte rakamlar değil eğer varsa gerçek indirim oranı ortaya çıkacak. Yoksa da vatandaşın kandırılmasının önüne geçilecek" dedi. Çabuk bozulan ürünlerde de bir önceki fiyatın baz alınacağını anlatan Güllü, online platformalardaki sahte değerlendirme ve puanlamaların da önüne geçildiğini kaydetti. Güllü, "Bu düzenleme piyasaya güven verirken, tüketici güven endekisinin artıracak. Firmalar açısından da daha adil bir rekabet ortamı sağlayacak" diye konuştu.