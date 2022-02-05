Son dakika haberi - Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren ’haftalık izin’ kararı

Son dakika haberi: İşten çıkarılan bir işçi, kıdem, ihbar tazminatı ve fazla mesai ücretini almak için iş mahkemesine dava açtı. Mahkemenin davayı kabul etmesi üzerine, karar davalı tarafından temyiz edildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, davalı tarafından dosyaya hafta tatili izinlerinin toplu şekilde kullandırıldığına dair bir kısım belgeler sunulduğunu aktardı.
Dosyada bulunan bilirkişi raporunda, hafta tatilinin toplu kullandırılacağına ilişkin bir hüküm olmadığı belirtilirken, söz konusu belgelerdeki izinlerin bir kısmının 1 günden fazla olduğu, ilgili olduğu dönemde 1'er hafta tatili günü şeklinde hesaplama dışı tutulduğu aktarıldı. Kararda, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden önce aynı yasanın 63.maddesine göre belirlenmiş olan iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla, yedi günlük zaman dilimi içinde yirmi dört saat dinlenme hakkının bulunduğu ifade edildi.
'HAFTA TATİLİ BÖLÜNEREK KULLANDIRILAMAZ'
İşçinin hafta tatilinde çalışma karşılığı olmaksızın bir günlük ücrete hak kazanacağı kaydedilen kararda, hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saat olduğu, bunun altında bir süre için haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemeyeceği aktarıldı.
Kararda, "Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. İşçinin toplu olarak izin kullandığı dönemde çalışması karşılığı olmayan 1 yevmiye tutarındaki ücretin de davacıya ödendiği dikkate alındığında davacıya sadece 0,5 yevmiyesi kadar ödeme yapılmalıdır. Buna göre de, mahkemece davacının toplu olarak kullandığı izinlerin hafta tatilinden sayılmayan ve fiilen çalışılmayan her bir günü için, 0,5 yevmiye üzerinden hesaplama yapılmalı ve bu suretle davacının hafta tatili alacağı belirlenmelidir. Anılan hususun gözetilmemesi hatalı olup bozma sebebidir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" denildi.