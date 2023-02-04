SON DAKİKA: Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

ARZ VE TALEP DENGESİNİ BOZANLAR VE HAKSIZ FİYAT ARTIŞINA NEDEN OLANLAR YANACAK

39 ilde bulunan distribütörler, araç bayileri ve alıcılardan alınan bilgiler ışığında, otomotiv sektöründe arz ve talep dengesini bozanlar ve haksız fiyat artışına neden olanlar ile ilgili olarak Bakanlığımız tarafından gerekli bütün iş ve işlemler hızlı bir şekilde yerine getirilerek otomotiv sektöründeki dengesizlikler ortadan kaldırılacak ve vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açanlara gerekli yaptırımlar gecikmeksizin uygulanacaktır."