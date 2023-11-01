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Giriş Tarihi: 1.11.2023 09:18 Son Güncelleme: 1.11.2023 09:46

SON DAKİKA: İstanbul'daki KOBİ'lere kredi desteği! Bakan Kacır detayları açıkladı

Son dakika haberi..Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da Eylül ayında meydana gelen sel felaketinde zarar gören KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından “Acil Destek Kredisi Programı”nın devreye alındığını duyurdu.

SON DAKİKA: İstanbul’daki KOBİ’lere kredi desteği! Bakan Kacır detayları açıkladı

Son dakika haberleri..Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İstanbul'da Eylül ayında meydana gelen sel felaketinde zarar gören KOBİ'lerimizin desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından "Acil Destek Kredisi Programı"nı devreye aldık." diyerek konuyla ilgili detayları açıkladı.

KOBİ'lerin kullanacakları 1 milyon TL'ye kadar varan krediler; faizsiz, 12 ay geri ödemesiz ve 24 ay vadeli olacak.

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SON DAKİKA: İstanbul'daki KOBİ'lere kredi desteği! Bakan Kacır detayları açıkladı
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