Son dakika | Memur ve memur emeklisine 2. zam teklifi: Bakanlıktaki toplantı sona erdi
Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında sendikalarla yapılan memur ve emeklisine 2. zam teklifi sona erdi. Memurların taban aylığına 1000 TL zam teklifi yapıldı.
Son dakika... Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ederken, 2. toplantı da sona erdi. Memurların taban aylığına 1000 TL zam teklifi yapıldı.
