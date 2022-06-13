SON DAKİKA! Merkez Bankası’ndan yeni döviz ve kredi hamlesi! Reeskont kredisi faizleri düştü vadesi uzadı

Son dakika haberi...Merkez Bankası TL reeskont kredisi için faizi düşürdü. Buna göre TL reeskont faizleri, 90 gün vadeye kadar politika faizinin 300 baz puan, 91-180 gün için 200 baz puan, 181-720 gün için 100 baz puan altında olacak.
SON DAKİKA HABERİ | MERKEZ BANKASI'NDAN REESKONT KREDİSİ İÇİN YENİ KARAR
Merkez Bankası TL reeskont kredi faizlerini ve vadesini yeniden düzenledi. Buna göre TL reeskont faizleri, 90 gün vadeye kadar politika faizinin 300 baz puan, 91-180 gün için 200 baz puan, 181-720 gün için 100 baz puan altında olacak.
TL reeskont kredisinin azami vadesinin 360 gün, savunma sanayii için 720 gün olacağı bildirilirken, ihracatçılarında döviz satışının ardından 1 ay süreyle döviz almamayı taahhüt edeceği belirtildi. Şirketler reeskont kredisi kullanmış için ihracat gelirinin yüzde 40'ını Merkez Bankası'na yüzde 30'unu bankaya (Türk Eximbank) satmak zorunda alacak.
SON DAKİKA! Merkez Bankası reeskont kredisi faizlerini düşürdü
REESKONT KREDİSİ NEDİR?
Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalar için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, Türk Eximbank'ın Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde kullandırılan TL/Döviz Kredisi programıdır.