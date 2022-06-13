SON DAKİKA! Merkez Bankası’ndan yeni döviz ve kredi hamlesi! Reeskont kredisi faizleri düştü vadesi uzadı

Son dakika haberi...Merkez Bankası TL reeskont kredisi için faizi düşürdü. Buna göre TL reeskont faizleri, 90 gün vadeye kadar politika faizinin 300 baz puan, 91-180 gün için 200 baz puan, 181-720 gün için 100 baz puan altında olacak.