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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Migros, Carrefoursa ve BİM'e mahkemeden şok! Reddedildi...
Giriş Tarihi: 22.6.2022 10:24 Son Güncelleme: 22.6.2022 10:45

Son dakika: Migros, Carrefoursa ve BİM'e mahkemeden şok! Reddedildi...

Son dakika: Migros, Carrefoursa ve BİM’e mahkemeden şok! Reddedildi...

Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi ve Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi’nin Ankara İdare Mahkemesi nezdinde Rekabet Kurumunun rekabet ihlali nedeniyle almış olduğu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile açmış oldukları davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiştir.

Zincir marketlere, Rekabet Kurulu tarafından kesilen ceza sonrası yeni bir gelişme yaşandı. BİM, Carrefour ve Migros kesilen cezalara itiraz etti. Bunun üzerine mahkeme itirazları değerlendirdi. Ankara İdare Mahkemesi, davanın iptali için açılan davayı reddetti.

MAHKEMEDEN ZİNCİR MARKETLERE ŞOK

Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi ve Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin Ankara İdare Mahkemesi nezdinde Rekabet Kurumunun rekabet ihlali nedeniyle almış olduğu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile açmış oldukları davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiştir.

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Son dakika: Migros, Carrefoursa ve BİM'e mahkemeden şok! Reddedildi...
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