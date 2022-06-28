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Giriş Tarihi: 28.6.2022 09:53 Son Güncelleme: 28.6.2022 09:58

SON DAKİKA | Motorin fiyatlarına indirim geliyor: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

SON DAKİKA | Motorin fiyatlarına indirim geliyor: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi: Brent petrolde yaşanan dalgalanma ve döviz kurundaki düşüşün ardından motorinin litre fiyatına yarından itibaren indirim geliyor. Motorin litre fiyatına 2.50 TL indirim bekleniyor. Peki güncel motorin fiyatları ne kadar? İndirimin ardından motorin fiyatları ne kadar olacak?

Son dakika haberi... Motorinin litre fiyatına yarından itibaren indirim geliyor. 29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor. Yarınki indirimin ardından motorin litre fiyatı 27.49'a gerileyecek.

Benzinin litresi ise ortalama 27,26 liradan satılıyor.

Otogaz (LPG) fiyatı ise ortalama 12 lira 40 kuruştan satılıyor.

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SON DAKİKA | Motorin fiyatlarına indirim geliyor: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
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