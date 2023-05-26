Son dakika: Petrol ve doğalgazda yeni müjde sinyali! Başkan Erdoğan ‘Yakın’ diyerek duyurdu

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV- A Haber ortak yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, enerji alanında önemli bilgiler verdi.
YENİ MÜJDE SİNYALİ
Enerji alanında güzel haberlerin sinyalini veren Başkan Erdoğan yeni petrol ve doğalgaz müjdelerinin yakın olduğunu söyledi.
"PETROL VE DOĞALGAZDA YENİ MÜJDELER YAKIN"
Petrol ve doğalgaz çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar da veren Erdoğan'ın şu ifadeleri kullandı:
Yeni petrol doğalgaz müjdeleri yakın. Muhalefetin 21 yıldır iktidar diye bir şeyleri söz konusu olmadı. Bunlar daha çok bekleyecekler. Biz 21 yıldır yerli yabancı bütün ülkelerle bu konuda sismik araştırmalar yaptık, sondajlar yaptık ve bulamayana da dedik ki, "Bulamadığına göre artık devamına gerek yok" ve hepsiyle de yüzde 50-50 anlaşmalar yapmıştık.
"BERAT BEY DÖNEMİNDE SONDAJ GEMİLERİ ALDIK"
Bu arada da Berat Bey döneminde biz bu sondaj gemilerinden alımlar yaptık. Bu sondaj gemileriyle beraber kendi kendimize yeter hale geldik. Önce 2 sondaj gemimiz vardı, 1 sismik araştırma vardı. Daha sonra bunları 4-5'e çıkardık. Bunları elde edince biz çok daha rahat hareket eder hale geldik.
"SONDAJLARLA BERABER DOĞALGAZI BULDUK"
Bu arada da tabi sondajlarla beraber doğalgazı bulduk. Burada önemli olan şey şu. Rezerv çok önemli. Şu anda Azerbaycan ile mukayese ederken Azerbaycan'ın konumu farklı. Çok farklı kuyularda çok farklı rezervler elde ediyorlar Hazar'a varıncaya kadar.
"ÇOK FARKLI BİR POTANSİYELE ULAŞMIŞ OLACAĞIZ"
Bizim şu anda öncelikle Karadeniz, Sakarya. Şimdi bir de Ordu ve Rize olayımız var. Ordu ve Rize'de birisinde petrol olayı var, birisinde doğalgaz konusu var. İnşallah burada da rezervi iyi yakalayabilirsek gerek Ordu ve gerekse Rize'de çok farklı bir potansiyele ulaşmış olacağız. Sakarya'daki rezerv daha da artabilir. Bütün gayemiz ülkemizin zenginliğini milletimizle paylaşmak. Batı Karadeniz'deki aramalarımız orta ve doğu Karadeniz'e de kaydırmış olduk. Ordu ve Kastamonu açıklarında yoğun sondajlarımız var.
"TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK KEŞFİNİ YAPTIK"
Petrol keşfi konusuna gelince... Gabar'da Şehit Esma Çevik sahamızın keşfiyle arama ve sondaj çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu sahaya yakın bölgede Türkiye tarihinin en büyük keşfini yaptık. Bu sahamıza da Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın adını verdik. Burada yeni sondajlaralar birlikte günlük 100 bin varil petrol üreteceğiz. Türkiye'nin şuan günlük yurtiçi petrol üretimi 80 bin varil. Bunu 100 bine çıkaracağız. Bunun yaklaşık 1,5 katını bir sahadan karşılayacağız. Petrol aradığımız bu dağlarda teröristler kol geziyordu. Bunlar sebebiyle bu çalışmalar yapılamıyordu.
Aile ve Gençlik bankamızı kurduk. Bay Bay Kemal'in salladığı gibi olmuyor bu işler. Önce kaynağı bulacaksın. Biz bulduk. Meclis çalışmaya başlayınca yasal düzenlemeleri hızlıca yapacağız. Banka vasıtasıyla ev hanımlarına emeklilik olmak üzere ailelerimize farklı destekler sağlayacağız. 150 bin TL 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi sunacağız. Vatandaşımızdan sadece onay bekliyoruz. Vatandaşlarımız 'Yürü Erdoğan' dediğinde adım atacağız. Bizim metodumuz bu. Kılıçdaroğlu'nun metodu ise ortada bir şey yok ama atıyor.