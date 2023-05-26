Son dakika: Petrol ve doğalgazda yeni müjde sinyali! Başkan Erdoğan ‘Yakın’ diyerek duyurdu

"SONDAJLARLA BERABER DOĞALGAZI BULDUK"

Bu arada da tabi sondajlarla beraber doğalgazı bulduk. Burada önemli olan şey şu. Rezerv çok önemli. Şu anda Azerbaycan ile mukayese ederken Azerbaycan'ın konumu farklı. Çok farklı kuyularda çok farklı rezervler elde ediyorlar Hazar'a varıncaya kadar.

"ÇOK FARKLI BİR POTANSİYELE ULAŞMIŞ OLACAĞIZ"

Bizim şu anda öncelikle Karadeniz, Sakarya. Şimdi bir de Ordu ve Rize olayımız var. Ordu ve Rize'de birisinde petrol olayı var, birisinde doğalgaz konusu var. İnşallah burada da rezervi iyi yakalayabilirsek gerek Ordu ve gerekse Rize'de çok farklı bir potansiyele ulaşmış olacağız. Sakarya'daki rezerv daha da artabilir. Bütün gayemiz ülkemizin zenginliğini milletimizle paylaşmak. Batı Karadeniz'deki aramalarımız orta ve doğu Karadeniz'e de kaydırmış olduk. Ordu ve Kastamonu açıklarında yoğun sondajlarımız var.