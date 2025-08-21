SON DAKİKA | Telegram suçluların merkezi oldu! Sahte profillere güvenip terör estiriyorlar

Sosyal medya platformu Telegram, Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Vatandaşların çoğu, uygulamayı haberleri takip etmek ve arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullansa da herkese açık olan bazı gruplarda, aleni şekilde örgütlü suç işleniyor.
Yasadışı müstehcen görüntüler, hayvanlara işkence videoları, kişisel veriler gibi kritik dokümanlar para karşılığı satılırken gruplarda yer alan şahıslar dini ve milli değerlere istedikleri gibi hakaret edip şehitlerimize dil uzatma cüretinde bulunuyor. Kimliklerini gizledikleri 'anonim' hesaplarla bu suçları serbestçe işleyen şahsılar, Telegram'ın kullanıcı verilerini ikinci ülkelere vermemesine güveniyor.
Uygulamada suç işlenen gruplara erişimin çok basit olduğunu ve bu nedenle suç oranının da arttığını vurgulayan Karakullukcu, "Kullanıcıların IP adresleri diğer ülkelere verilmediği gibi Türkiye'ye de verilmiyor. Avrupa'da buna ilişkin açılan ve hala devam eden soruşturmalar var. Bu nedenle suç rahat bir şekilde işleniyor. Suça erişim çok kolay." ifadelerini kullandı.
DEVASA PARALAR DÖNÜYOR
Uygulamada Bitcoin üzerinden devasa paralar döndüğünü söyleyen Karakullukcu, "Yüksek boyutlu dosyalar diğer platformlara göre çok daha rahat bir şekilde gönderilebiliyor. Bu nedenle insanların kişisel verileri, banka hesapları gibi kritik dokümanlar Telegram üzerinden satılıyor.
IP adresleri tespit edilemediği gibi hesap hareketleri de incelenemediği için suçlular ticaretlerini buradan döndürüyor. Genellikle bu işlerde çocukları kullanıyorlar. Onlara az bir miktar pay veriyor, asıl parayı kendileri kazanıyorlar. Kart bilgileri ele geçirilip haberi olmadan suça karışan kişilerin de başı yanıyor." şeklinde konuştu.