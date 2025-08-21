Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Telegram suçluların merkezi oldu! Sahte profillere güvenip terör estiriyorlar
Giriş Tarihi: 21.8.2025 07:41 Son Güncelleme: 21.8.2025 08:23

SON DAKİKA | Telegram suçluların merkezi oldu! Sahte profillere güvenip terör estiriyorlar

Son dakika haberi: Sosyal medya platformu Telegram, suç makinelerinin merkezi oldu. ‘Suça sürüklenen çocuklar’ ile ilgili bakanlık düzeyinde çalışmalar devam ederken, Telegram’da her geçen gün bir başka skandal patlak vermeye devam ediyor.

Semih KARA Semih KARA Ekonomi
SON DAKİKA | Telegram suçluların merkezi oldu! Sahte profillere güvenip terör estiriyorlar

Sosyal medya platformu Telegram, Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Vatandaşların çoğu, uygulamayı haberleri takip etmek ve arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullansa da herkese açık olan bazı gruplarda, aleni şekilde örgütlü suç işleniyor.



Yasadışı müstehcen görüntüler, hayvanlara işkence videoları, kişisel veriler gibi kritik dokümanlar para karşılığı satılırken gruplarda yer alan şahıslar dini ve milli değerlere istedikleri gibi hakaret edip şehitlerimize dil uzatma cüretinde bulunuyor. Kimliklerini gizledikleri 'anonim' hesaplarla bu suçları serbestçe işleyen şahsılar, Telegram'ın kullanıcı verilerini ikinci ülkelere vermemesine güveniyor.



SUÇA ERİŞİM BASİTLEŞTİ

Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Teknoloji Uzmanı Ufuk Karakullukcu, durumun ileri boyutlara geldiğini belirterek acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. Karakullukcu, "Telegram'ın Türkiye'de ofisi ve temsilcisi bulunmuyor. Yani muhatap alınabilecek bir kanal yok." dedi.



Uygulamada suç işlenen gruplara erişimin çok basit olduğunu ve bu nedenle suç oranının da arttığını vurgulayan Karakullukcu, "Kullanıcıların IP adresleri diğer ülkelere verilmediği gibi Türkiye'ye de verilmiyor. Avrupa'da buna ilişkin açılan ve hala devam eden soruşturmalar var. Bu nedenle suç rahat bir şekilde işleniyor. Suça erişim çok kolay." ifadelerini kullandı.



DEVASA PARALAR DÖNÜYOR

Uygulamada Bitcoin üzerinden devasa paralar döndüğünü söyleyen Karakullukcu, "Yüksek boyutlu dosyalar diğer platformlara göre çok daha rahat bir şekilde gönderilebiliyor. Bu nedenle insanların kişisel verileri, banka hesapları gibi kritik dokümanlar Telegram üzerinden satılıyor.



IP adresleri tespit edilemediği gibi hesap hareketleri de incelenemediği için suçlular ticaretlerini buradan döndürüyor. Genellikle bu işlerde çocukları kullanıyorlar. Onlara az bir miktar pay veriyor, asıl parayı kendileri kazanıyorlar. Kart bilgileri ele geçirilip haberi olmadan suça karışan kişilerin de başı yanıyor." şeklinde konuştu.

Suçun yeni adresi: Sosyal medya ve yapay zeka! İstismar, dolandırıcılık ve çeteler... İşte dijital dünyanın karanlık yüzü

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Telegram suçluların merkezi oldu! Sahte profillere güvenip terör estiriyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz