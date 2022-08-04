Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Oto piyasasında şeytan üçgeni





TOGG DÜNYA STANDARTINDA

Muş, Türkiye'nin otomobili TOGG'un test üretimlerinin de devam ettiğini, standartlarının ve kalitesinin dört dörtlük olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin kalite standartlarının belli bir noktanın üzerinde olduğunu vurgulayan Muş, şunları kaydetti: "Şu anda sertifikalarını almaya başladılar. Şubata kadar bitirecekler. Normalde fabrika üretim yapabiliyor ama sertifikalardan dolayı mart ayı bekleniyor. Dolayısıyla fabrikanın dünya standartlarında üretim yapabilecek bir kapasitesi var. İhtiyaç duyulan bir çok şeyi o civardan, yan sanayisinden, oradaki altyapıdan ve diğer üreticilerden sağlayabiliyor. Modellere göre çok hızlı zamanda üretim bandını hızlı şekilde değiştirme kabiliyeti var. Buna göre dizayn edilmiş. Aynı zamanda batarya fabrikası da kuruldu. Türkiye, bu kalite standardıyla dünyaya daha kaliteli ürün ihracatı yapabiliyor. Çok modern bir tesis yapılmış. Modern üretim bantları ve yüzde 90 otomasyon var. İnsan gerçekten hayran kalıyor."