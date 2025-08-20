Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 20.08.2025 08:44

SON DAKİKA! Ticaret Bakanlığı'ndan yasa dışı bahis reklamı yapan hesaplara engel

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.

SON DAKİKA! Ticaret Bakanlığı’ndan yasa dışı bahis reklamı yapan hesaplara engel

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan Kararlı Mücadele: Yasa Dışı Bahis ve Kumar Reklamı Yaptığı Tespit Edilen 30 Yüksek Takipçili Sosyal Medya Hesabına Erişim Engellendi."

SON DAKİKA! Ticaret Bakanlığı'ndan yasa dışı bahis reklamı yapan hesaplara engel
