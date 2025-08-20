SON DAKİKA! Ticaret Bakanlığı’ndan yasa dışı bahis reklamı yapan hesaplara engel

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan Kararlı Mücadele: Yasa Dışı Bahis ve Kumar Reklamı Yaptığı Tespit Edilen 30 Yüksek Takipçili Sosyal Medya Hesabına Erişim Engellendi."
(20.08.2025) pic.twitter.com/TgxdSe75rT