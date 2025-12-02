SON DAKİKA! Türkiye’nin risk primi 2018’den beri en düşük seviyede

Son dakika haberi: Türkiye'nin CDS'leri Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Risk primi 233 baz puana kadar düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün açıklanan büyüme verilerinin ardından yaptığı açıklamada "Nisan ayında 381 baz puana kadar yükselen risk primi (CDS) 283 baz puana geriledi. İki yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 49'dan yüzde 40'ın altına indi. CDS ve borçlanma maliyetlerindeki düşüş, kararlı ve sabırlı duruşumuzun olumlu sonuçlarını net bir şekilde ortaya koyuyor" ifadelerini kullanmıştı.

CDS NEDİR?

Bir ülkenin yabancı yatırımcı alması ve ekonomisine olan güveni gösteren finansal bir veridir.