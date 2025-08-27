Sondajda yerli kule dönemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde yerli üretim ekipmanlarla petrol arama ve üretim çalışmalarını hızlandırdı. Koca Yusuf TP1500'ün ardından enerji envanterine iki yeni yerli sondaj kulesi eklendi. Seyit Onbaşı ile Naim Süleymanoğlu isimleri verilen yeni sondaj kuleleri, petrol üretimine destek vermeye başladı. Türkiye Petrolleri (TPAO) ve Turkish Petroleum International A.Ş. (TPIC) arasında imzalanan protokol kapsamında, üretimde önemli sondaj operasyonları yürüten TPIC'in sondaj kulesi envanterinin yenilenmesi amacıyla 2 yerli sondaj kulesi alınmasına karar verildi. Bunun üzerine iki yerli firma ile bir üniversite tasarım, yazılım, donanım ve imalat için harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu kuleleri imal edildi. Böylece, Koca Yusuf TP1500'ün ardından enerji kulesi envanterine iki yeni yerli sondaj kulesi eklenmiş oldu.

5 BİN METRE SONDAJ KAPASİTESİ

Her iki kule de 5 bin metre sondaj kapasitesine sahip. Toplamda 43.2 metre kule yüksekliği bulunan ekipmanların, masa yüksekliği ise 7.6 metre. Kulelerin kontrol sistemi, millî sondaj yazılımı ile çalışıyor. Seyit Onbaşı Sondaj Kulesi Şırnak'ın Silopi ilçesinde Atak-3 kuyusunda sondaj faaliyetini başarıyla sürdürüyor. Naim Süleymanoğlu Sondaj Kulesi ise Gabar'da Şehit Aybüke Yalçın-71 kuyusunda sondaj yapıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Kendi enerjimizi üretmek kadar önemli bir şey varsa o da kendi enerjimizi üretirken yerli ve milli ekipmanımızı kullanmaktır. Bu nedenle aramanın ve üretimin her aşamasını yüzde 100 yerli hale getirmek için çalışıyoruz. Yerli ve milli sondaj kulelerimiz Koca Yusuf, Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu da bu vizyonumuzun birer sonucu" dedi. Bakan Bayraktar, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen iki yeni kuleye Çanakkale Zaferi'nin en önemli kahramanlarından Seyit Onbaşı ile dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun isimlerini verdiklerini kaydetti.