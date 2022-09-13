Sosyal konut projesinin detayları belli oldu! GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu’dan A Haber’de önemli açıklamalar

Bu noktada özel sektöründe bu tarihi sürece pozitif şekilde katkısının olabileceğini söyleyebiliriz. Konuşmada da bahsedildi. 250 sektörün bağlı olduğu bir sektör. İstihdamın başladığı anda en hızlı şekilde yayıldığı sektör. Ve yine buraya ayırılan kaynağın en hızlı şekilde en alt tabakaya kadar indiği bir sektörden bahsediyoruz. O açıdan bunun etkilerini hızlı bir şekilde toplumun çoğu kısmında göreceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.

"BU OLAYA SADECE SOSYAL KONUT HAMLESİ GÖZÜYLE BAKMIYORUZ"

Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise şu ifadeleri kullandı:

"Söylendiği gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi. Beklenen bir şeydi. Pandeminin hemen akabinde dünyanın yaşadığı bir krizin etkisindeyiz. Bunun en büyük vurduğu sektörün başında inşaat geldi. Bir anda inşaat maliyetinde yüzde 150'ye yakın bir artış var, işçilikte ise yüzde 80 artış var. Tabii bunun fiyata yansımaması mümkün değil.