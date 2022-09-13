Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende tarihi sosyal konut projesinin detaylarını paylaştı.
Başkan Erdoğan, "608 bin TL'ye sahip 2+1 fiyatlı konutlarımıza aylık 2 bin 280 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 3+1 konut fiyatı 850 bin lira. 3 bin 187 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak. İşyerlerini, 350 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 TL'den başlayan taksitlerle, 120 ay vadeyle emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız." ifadelerini kullandı.
Sosyal konut projesinin detayları belli oldu! GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu'dan A Haber'de önemli açıklamalar | Video
Tarihi projenin detaylarının bellli olmasının ardından A Haber canlı yayına konuk olan GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, önemli açıklamalarda bulundu.
"BİZİM İÇİN TARİHİ BİR VAZİFE OLUR"
GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Barınma insanların en temel ihtiyacı. Burada biz özel sektör olarak bunun toplumsal ihtiyaç yönünü, insani vazifelerimizi önceleyerek konuya yaklaştığımızı belirtmek isteriz. Devletimizin de böyle önemli bir ihtiyaç ortaya çıkması durumunda hızlı bir reaksiyon gördüğünü görmek gerçekten bizleri mutlu etti. Burada hesaplar ortada. Bunun ne kadarı erişilebilir, ne kadar ihtiyaçlar için cazip olduğu... Bence bunları tartışmaya bile gerek yok.
Bu noktada özel sektöründe bu tarihi sürece pozitif şekilde katkısının olabileceğini söyleyebiliriz. Konuşmada da bahsedildi. 250 sektörün bağlı olduğu bir sektör. İstihdamın başladığı anda en hızlı şekilde yayıldığı sektör. Ve yine buraya ayırılan kaynağın en hızlı şekilde en alt tabakaya kadar indiği bir sektörden bahsediyoruz. O açıdan bunun etkilerini hızlı bir şekilde toplumun çoğu kısmında göreceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.
"BU OLAYA SADECE SOSYAL KONUT HAMLESİ GÖZÜYLE BAKMIYORUZ"
Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise şu ifadeleri kullandı:
"Söylendiği gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi. Beklenen bir şeydi. Pandeminin hemen akabinde dünyanın yaşadığı bir krizin etkisindeyiz. Bunun en büyük vurduğu sektörün başında inşaat geldi. Bir anda inşaat maliyetinde yüzde 150'ye yakın bir artış var, işçilikte ise yüzde 80 artış var. Tabii bunun fiyata yansımaması mümkün değil.
Öte yandan her sene 500 bin 600 bin yeni alıcı kitlesinin piyasaya geldiği bir inşaat piyasası var. O kadar önemli ki, 250'den fazla alt ve yan sanayiye iş ve istihdam sağlayan sektörden bahsediyoruz. Ekonominin çok önemli dinamo sektöründen bahsediyoruz. Bu sektörün ayakta kalması hepimizin menfaatine. Biz bu olaya sadece sosyal konut hamlesi gözüyle değil ekonomiye can suyu hamlesi gözüyle de bakmaya başladık.
Cumhurbaşkanının açıkladığı, iş yeri ve vatandaşa olan arsa tahsisi çok önemli. Bundaki mesaj bizce şu; Sadece devlet yapmayacak özel sektörü de bu işe sokacak. Vatandaşın da elini taşın altına koymasına vesile olacak. Yani zaten bizim daha önceki çözüm önerimiz hep bu yöndeydi."