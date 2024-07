Sosyal medya Bodrum’un fişini çekti

Türkiye'nin en gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum, zor bir yaz sezonu geçiriyor. Yıllar önce ünlü bir ismin motor yatla teknesine sipariş ettiği lahmacun fiyatını sosyal medyada paylaşmasıyla başlayan "Bodrum pahalı" algısı, her geçen yıl artarak büyüdü. Bodrum'un en pahalı mekânlarından ödenen hesapları paylaşmak artık sosyal medyada bir trend halini aldı. Yıllardır devam eden bu süreç Bodrum'un pahalı olduğu algısını yerleştirirken, özellikle yerli turist bölgeye karşı mesafeli olmaya başladı. En yoğun sezon olan temmuzda Bodrum sokak ve mekânları boş kaldı. Biz de sahaya indik, Bodrum'da esnafın nabzını tuttuk...Bodrum'da her bütçeye hitap eden mekânların olduğunu belirten esnaflar, "Bodrum'un en lüks mekânlarına gidip fotoğraf çekiyorlar. Bunu sosyal medyada paylaşmak artık bir statü halini aldı. Ancak Bodrum'da her yer pahalı değil. 300 liraya da karnını doyurursun 3 bin liraya da... Bu bir tercih meselesi. Sanki en ufak menü 3 bin liraymış gibi algı var" diyor.Bodrum'da en çok öne çıkan restoranların pahalılığı... Evet, ilçenin en popüler bölgesi Yalıkavak'ta fiyatlar özellikle marina çevresinde dudak uçuklatıyor. Ancak Bodrum merkez, Gündoğan, Gümüşlük gibi bölgelerde İstanbul'dan dahi uygun fiyatlı kafe ve restoranlar var. Örneğin Bodrum Kalesi'ne yürüme mesafesinde bir kafe-restoranda lahmacun 100 TL, kıymalı pide 180 TL, tavuk dürüm 160 TL, kola-fanta- ayran ise 50 TL. Yine Bodrum kalesinin arka sokaklarında bir pub bar'da alkollü içecekler 200 TL'den başlıyor. Bodrum Gündoğan'da konuştuğumuz bir restoran sahibi, "İstanbul'da orta halli bir mekânda 300-400 TL olan pizza bizde 250 TL. Sezar salatayı 200 TL'ye satıyoruz. Bize gelen fiyatların neden uygun olduğunu sorguluyor. Çünkü pahalı algısı oluşmuş. Bu durum bizi olumsuz etkiliyor" diyor.Bodrum'da bir diğer konu da otopark ücretleri. İstanbul'dan daha ucuz otoparkların olması dikkatimizi çekti. Öyle ki İstanbul'da saati 100 TL'nin altında otopark bulmak çok zor iken, Bodrum'da saati 50 ila 75 TL'ye birçok otopark var.Bölgede otel dolulukları da farklılık gösteriyor. Ağırlıklı Polonyalı, Belçikalı, İngilizlere hizmet veren 5 yıldızlı otel yüzde 80-90 dolu... Daha lüks ve pahalı olan 5 yıldızlı otellerde ise doluluklar yüzde 60'larda. Bu oteller şimdi boş odaları için yüzde 10-20 indirim başlattı. Bodrum'da en büyük sıkıntıyı ise 3-4 yıldızlı oteller yaşıyor. Ağırlıklı yerli turiste çalışan bu otellerin dolulukları yüzde 60. 'Bodrum pahalı' diye düşünen yerli turist, rotayı Didim, Kuşadası, Datça gibi noktalara çevirmiş durumda. Ya da Bodrum tatilini eylüle kaydırmış...BodrumTuristik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum'un yoğun bir bayram sezonu geçirdiğini belirterek, "Şu anda 5 yıldızlı otellerimizin dolulukları yüzde 80'lerde ancak 3-4 yıldızlılarda yüzde 60" dedi. Sosyal medyanın bölgeyi olumsuz etkilediğini anlatan Dengiz, "Yerli misafir Yunan adalarında Kos'a gidip fiyat kıyaslaması yapıyor. Oysa Kos uygun fiyatlı bir bölgedir. Bodrum'da da uygun fiyatlı oteller ve restoranlar var. Yalıkavak fiyatıyla Kos kıyaslanamaz. Yalıkavak'ın karşılığı Mykonos'tur. Doğru kıyaslama yapmak lazım. Şu anda Bodrum'da 3 yıldızlı, her şey dahil, gecelik 3 bin TL otellerimiz var" diye konuştu. Otel doluluklarının neden gerilediğine dair değerlendirme yapan Dengiz, şunları anlattı: "Şu anda UEFA Avrupa Ligi ve olimpiyatlar var. Bir de Yunan Adaları'na artan ilgi dolulukları etkiledi. Ancak biz de kampanyalarımızı sürdürüyoruz. Ağustos ikici yarısı ve eylül dolu geçecek."BodrumTicaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum'un lahmacunla anılmaya başlandığını belirterek, "Oysa Bodrum'da çok lahmacun da tüketilmez. Burada yanlış algı oluştu, bundan çok rahatsızız. Bodrum'da her bütçeye uygun işletmelerimiz var. Bu algı yüzünden en büyük zararı orta sınıf işletmelerimiz görüyor. O pahalı mekânlar dolu ancak orta sınıf kafe-restoranlar boş kalıyor. Yine 3-4 yıldızlı otellerimiz sıkıntı yaşıyor. Bu sorunun çözümü için yakında bir kampanya yapacağız" dedi. Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez de, Bodrum'da her mekânın önünde fiyat tabelasının asılı olduğunu belirterek, "Fiyatı bile bile sosyal medyada paylaşmak yanlış. Ayrıca biz sıkça denetim yapıyoruz. Yine Ticaret Bakanlığı da sezonda denetimleri artırıyor" şeklinde konuştu.TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, "Biz görgüsüz turistten sıkıldık. Yüksek ücret ödüyorum diyerek hava atıyorlar, esnafa yazık ediyorlar. Burada günübirlik tekne turu 850 TL. Öğlen yemeği bu tura dâhil. Bu fiyat yerliye de yabancıya da aynı. Mesela Bodrum merkezde Michelin yıldızı almış bir restoranda lahmacun 180 TL. Yine Bodrum'un en eski ve ünlü restoranların Nazik Ana'da üç çeşit yemek 200 TL. Su ve çay bedava" dedi. Bodrum'da turizm işletmecisi Kerim Günay da, bölgede fiyat algısının bozulduğunu belirterek, "Bazı yerlerde fiyat uçuk. Bunu gören turist 'Bodrum kazıkçı' diyor. Birbirine 50 metre mesafede 10 kat fiyat farkı olan restoranlar var" dedi.