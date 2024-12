Sosyal medyaya yaş kısıtlaması mı geliyor? Bakan Uraloğlu "artık zorunlu" diyerek duyurdu

"HAVAYOLU TERMİNAL KAPASİTESİNİ 347 MİLYONA ÇIKARDIK"



Havayollarında 26 olan aktif havalimanı sayısını 58'e yükselttiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "55 milyon olan havayolu terminal kapasitesini 347 milyona, 81 olan Hava Ulaştırma Anlaşması bulunan ülke sayısını 179'a, 60 olan toplam yurtdışı uçuş noktasını 348'e, 150 olan uçak sayısını 702'ye çıkardık. Ayrıca, yıl içerisinde; Çukurova Uluslararası Havalimanını, Kayseri Havalimanı Terminal Binasını ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistini hizmete açarak milletimizin kullanımına sunduk." diye konuştu.



Türkiye'nin geçen yıl Avrupa ve Dünya Havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında Avrupa ülkeleri arasında 3. sırada, dünyada ise 7. sırada yer aldığını anımsatan Bakan Uraloğlu, "2002 yılında 34 milyon olan toplam havayolu yolcu sayısını; 2023 yılında 213 milyonun üzerine çıkardık. 2024 yılı sonunda 231 milyonu aşmasını bekliyoruz." dedi.



"YOZGAT VE BAYBURT-GÜMÜŞHANE HAVALİMANI'NI 2026 YILINDA HİZMETE ALACAĞIZ"



Yolcu ve çevre dostu 52 havalimanı ile Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programında sertifika almaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza attıklarını ifade eden Uraloğlu, "Yerli ve Milli Gözetim radarımızı geçen sene hizmete aldık. Esenboğa üçüncü pisti ve yeni kule binasını 2025 yılı içerisinde, Yozgat Havalimanı ile Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızın yapımına devam ederek 2026 yılı içerisinde hizmete alacağız." ifadelerini kullandı.



TERSANE KAPASİTESİ 4,79 MİLYON'A YÜKSELDİ



Denizcilikte yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, 550 bin detveyt ton olan tersane kapasitesini 4,79 milyon detveyt tona, 37 olan tersane sayısını ise 85'e çıkardıklarını bildirdi. Türkiye'yi 8,9 milyon detveytton olan Türk Sahipli Filo büyüklüğünden, 52,7 milyon detveyt ton seviyesine ulaştırarak dünyada 11. sıraya yükselttiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "2021 yılında hizmete aldığımız Filyos Limanı'nı sizler biliyorsunuz. Doğu Karadeniz'de önemli bir lojistik üs olacak Rize İyidere Lojistik Merkezi çalışmalarına devam ediyoruz." şeklinde konuştu.



"AYDINCIK, GAZİPAŞA VE DEMRE YAT LİMANI ÜSTYAPI PROJESİNİ TAMAMLAYACAĞIZ"



Mavi Vatan'da ve Doğu Akdeniz'de etkinliği arttırmak için var gücüyle çalıştıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, "KKTC de yerli ve milli yazılım ve ekipmanla Gemi Trafik Hizmetleri merkezini kuruyoruz. 2024 yılında Haliç Yat Limanı ve Kompleksi 1. Etabı'nı İskenderun Balıkçı Barınağı ve Sahil Tahkimatını ve Tarlaağzı Balıkçı Barınağı'nı hizmete açarak altyapı ağlarımızı güçlendirdik. 2025 yılında Aydıncık Yat Limanı, Gazipaşa Yat Limanı'nı ve Demre Yat Limanı üstyapı projesini tamamlayıp işletmeye açacağız." açıklamasında bulundu.



FİBER HAT UZUNLUĞU YAKLAŞIK 580 BİN KİLOMETRE



Haberleşmede 23 milyon olan mobil abone sayısını 93 milyona, genişbant abone sayısını 93 milyona ve 81 bin kilometre olan fiber hat uzunluğunu yaklaşık 580 bin kilometreye çıkardıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ülkemiz; e-devlet uygulamalarında, 37 ülke arasında 83 puanla 10. sıraya yükselerek AB ortalamasının üzerinde yer almıştır. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin Global Siber Güvenlik Endeksi'nde tüm başlıklardan tam puan alarak Almanya ve Fransa gibi ülkelerle birlikte 'Seviye 1: Rol Model Ülke' kategorisinde yer aldı. 'Uzayda söz sahibi olanın, Dünya'da gücü olur' prensibiyle; her türlü yayıncılık ve iletişim hizmetleri noktasında, stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncelleyerek zamanın gereği olan yenilikleri vatandaşlarımıza sunuyoruz." diye konuştu.



Türkiye'nin uydu hizmetleriyle bölgede lider konumda olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Uzayda söz sahibi olanın Dünya'da gücü olur prensibi ile Türksat 6A uydumuzu uzaya gönderdik yıl sonuna kadar hizmete girecek ve uydularımızın kapsama alanı 5 milyar nüfusa ulaşacak. 2025 yılı içerisinde de Türkiye Kart'ı 18 ilde devreye almayı planlıyoruz."



"SOSYAL MEDYA VE İNTERNET DÜNYASI HER ŞEYİYLE KUTSANACAK BİR ÖZGÜRLÜK ALANI DEĞİLDİR"



Bakan Uraloğlu, son günlerde sosyal medya platformlarında, dezenformasyon, siber korsanlık, nefret söylemi, telif hakları ihlalleri, çocukların istismar edilmesi ve akran zorbalığı gibi olumsuzlukların ön plana çıktığını belirterek, "Sosyal medya ve internet dünyası her şeyiyle kutsanacak bir özgürlük alanı değildir. Aksine yukarıda ifade etmeye çalıştığım başlıklar altında düşünce özgürlüğünü ve insanların hakikatle bağını yok eden boyutları var." dedi.



TÜİK raporuna göre nüfusun yüzde 66'sının sosyal medya kullanıcısı olduğu, yüzde 87'sinin ise internet kullandığını belirten Uraloğlu, "İnternette geçirilen sürenin günlük 7 saat ile dünya ortalamasının yüzde 7 fazlası ve sosyal medya platformlarında 303 milyon 97 bin aktif hesap olduğunu söylemek istiyorum. İnsanların bilgiye erişimi, bunları kendi hayatına ve ihtiyaçlarına yönelik kullanımı, zamanın ruhunu yakalamak açısından önemlidir. Ancak dijital dünya, özellikle çocuklarımızı popülerlik, beğeni ve izlenme sayısı faktörleriyle her geçen gün daha fazla çevrim içi kalmalarını sağlamaya yönlendirmektedir." ifadelerini kullandı.



Bakan Uraloğlu, "Karşımızda kelimenin tam manasıyla sosyal bir tehdit bulunmaktadır. Bu durumun farkında olan Amerika, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerin sorunu önlemeye yönelik çeşitli düzenlemeleri, tedbirleri, kısıtlamaları ve tamamen kapatmalara kadar giden kararları aldığını görüyoruz." şeklinde konuştu.



"YASAL DÜZENLEME YAPMA İHTİYACI ARTIK ZORUNLU HALE GELMİŞTİR"



Yeni bir sosyal medya okur yazarlığı bilincine ve bakış açısına ihtiyaç olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Bu noktada, 16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir. Düzenlemenin temelinde ilk olarak internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak olacak."



Aile, Adalet ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalarını yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Yüce Meclisimizden gerekli yasal düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz. İnanıyorum ki hep birlikte hareket ederek bu tehlikeyle başa çıkabilir çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenli bir gelecek sunabiliriz." dedi.



Son 22 yılda hayata geçirdikleri yatırımlar ile Türkiye Yüzyılına, Türkiye'nin jeostratejik konumunu en iyi şekilde değerlendirerek ulaştıklarını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ülkemizi uluslararası alanda vazgeçilmez bir düzeye taşıdık. Yollarımızda araçlarımız, raylarımızda trenlerimiz daha hızlı ve güvenli, limanlarımız ulaşım ağımıza daha entegre, havalimanlarımızda uçuş ve yolcu trafiği rekorları kırılmakta, mobil kapsama alanımız Türkiye'nin dört bir yanını kapsamakta, insanımız çok daha hızlı internet hizmeti almaktadır. Ulaşım ve iletişim bir ülkenin ekonomik kalkınmasının ve sosyal gelişiminin temel taşlarından biridir. Türkiye, bu alandaki yatırımları ve projeleriyle kendi vatandaşlarının hayatını kolaylaştırmaktadır. Uluslararası arenada güçlü bir Türkiye için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."