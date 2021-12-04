Sosyal sorumlululukta sürdürülebilirlik atağı

İklim krizinin etkilerinin gün geçtikçe tüm ülkelerde daha fazla hissedilmesi gözleri bu alana çevirdi. İklim değişikliği ve hızlı ısınmanın etkisiyle birçok ülkeyi olumsuz etkileyen orman yangınları, seller, kasırgalar ve aşırı kuraklık karşısında tüm dünya adeta teyakkuza geçmiş durumda. İskoçya
'nın Glasgow
kentinde gerçekleştirilen 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) ülkeler, iklim değişikliğine karşı alınacak bir dizi önlemi içeren bir anlaşmayı imzaladı. Ülkeler bazında alınan kararlar iş dünyasında da hızlı bir değişim ve dönüşümün fitilini ateşlemiş durumda. Dünya genelindeki şirketler karbon ayak izlerini azaltmak için hummalı bir çalışma yürütüyorlar. Aynı durum Türk şirketleri için de geçerli... Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması
'nı imzalamasıyla birlikte şirketlerin sosyal sorumluluk projelerinin odağına da 'sürdürülebilirlik' projeleri yerleşti. Avrupa Yeşil Mutabakatı
'nın da 2050 yılı için belirlediği sıfır karbon hedefinin sorumlulukla sanayiden turizme, finanstan enerjiye, inşaattan hizmet sektörüne kadar hemen her alanda sosyal sorumluluk kapsamında sürdürülebilirlik projeleri ardı ardına hayata geçiriliyor.
DEVLER ATAĞA GEÇTİ
Türkiye'nin önde gelen dev şirketleri sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yürütüyor. Son dönemde yaptıkları çalışmaları raporlarla paylaşan dev şirketler, 2050 yılında kadar karbon nötr olma yolunda güçlü adımlar atıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde '2050 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlayan Sabancı Topluluğu
, 2020 yılında banka dışı faaliyetlerde sürdürülebilir ekonomiye geçişe katkı sunan 828 ürün ve hizmetle bu alandaki ürün ve hizmet sayısını açıklayan Türkiye'deki ilk topluluk oldu. Topluluğun sürdürülebilir alanlarda yaptığı yatırım, Ar-Ge ve çevresel harcamaların toplam büyüklüğü aynı dönemde 287 milyon TL olarak gerçekleşirken, sürdürülebilirlik odaklı Ar-Ge faaliyetlerinin toplam Ar-Ge içindeki payı ise yüzde 44'e ulaştı. Koç Holding
'in yayımladığı 13'üncü Sürdürülebilirlik Raporu'na göre de grubun ana kulvarlarını iş, insan, dünya ve toplumun oluşturduğu "Geleceğe. Birlikte" stratejisi oluşturdu. Söz konusu raporda Koç Holding'in sürdürülebilirlik alanında attığı adımlara da yer verilirken; enerji verimliliği projeleriyle 54 bin ton sera gazı emisyonu azaltımı sağlandığı ve toplam su tüketiminde yüzde 17 düşüş sağlandığı ifade edildi.
HEDEF SIFIR ATIK
Limak Şirketler Grubu
'nun da 2030'a kadar belirlediği sürdürülebilirlik hedefleri arasında tüm sektörlerinde sürdürülebilirlik anlayışının geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmek, 2026'ya kadar kadın istihdamını grup bünyesinde yüzde 40 artırmak, ortalama yüzde 25 enerji verimliliği ve yüzde 28 su verimliliği sağlamak, emisyon salımını ortalama yüzde 27 azaltmak, tüm şirketlerinde "sıfır atık" hedefine ulaşmak var.
ÖDÜLLE TAÇLANDIRILIYOR
ŞİRKETLERİN güçlü sosyal sorumluluk projeleri uluslararası arenada da ödüllerle taçlandırılıyor. Bu kapsamda Rönesans Holding, dünyanın en saygın iş ödüllerinden 'Stevie Awards'ta, sosyal sorumluluk projeleri 'Duygu Paylaşım Evi' ile 'Gümüş Stevie', üniversite öğrencilerine yönelik 'Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' ile de 'Bronz Stevie' ödülüne layık görüldü.
TURİZMDE FARKINDALIĞI ARTIRACAK
SOSYAL sorumluluk projeleri kapsamında Türkiye'nin zengin mirasını gelecek nesillere bırakmak için "Mirasım Türkiye" kampanyasını başlatan Jolly, 2021'de de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ile iş birliği yaptı. Şirket yeni işbirliği ile sürdürülebilir turizm alanında farkındalık artırmayı hedefliyor. UNDP Türkiye desteklediği projeler aracılığıyla Türkiye'de sürdürülebilir turizmi geliştirerek, turizmin toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi, turizmin yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına ve ev sahipleri ile ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine olan katkısını artırmayı planlıyor.
SERA GAZI EMİSYONLARINI AZALTTI
TÜRKIYE'DE üretim yapan global şirketler de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sürdürülebilirlik çalışmalarını hızlandırdı. Dünyanın önde gelen şirketlerinden Japon devi Daikin de geçtiğimiz günlerde sürdürülebilirilik raporunu yayımladı. Daikin Türkiye'nin yayımladığı rapora göre Daikin 2050 yılına kadar sera gazı emisyonunu net sıfıra indirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda şirket ürünlerinde enerji verimli inverter teknolojisi ve daha düşük küresel ısınma potansiyeline sahip bir soğutucu akışkan olan R-32 ile verimliliği artırırken ozon tabakasına zararı önledi. Yerlileştirme projesi ile Türkiye'den aldığı ürünlerle 2 milyon euro maliyet avantajı sağlayan şirket, nakliye gideri ve yakıt tüketimini düşürerek karbon emisyonunu azalttı. 2020 yılı temmuz ayında devreye alınan GES projesiyle Hendek'teki fabrikasının enerjisini buradan elde ederken, sera gazı emisyonlarını da yüzde 63 azalttı.