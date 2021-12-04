Giriş Tarihi: 5.12.2021

Sosyal sorumlululukta sürdürülebilirlik atağı

İklim krizi şirketlerin gündemine sürdürülebilirliği soktu. Günümüzde şirketlerin sosyal sorumluluk projelerinde sürdürülebilirlik ilk sırayı alıyor. Hedef ise daha iyi bir dünya inşa etmek