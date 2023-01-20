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Giriş Tarihi: 21.1.2023

Sözleşmeli personel kadroya geçecek

Sözleşmeli personel kadroya geçecek
Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçmek isteyenler, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuru yapacak. Sözleşmeli sanatçılar yanında bunlarla aynı veya benzer görevleri yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak 1 yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel de sürekli görev yapan sanatçılarla aynı statüye getirilecek. Açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar, müracaat etmeleri halinde Sağlık Bakanlığı tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacak. Mahalli idarelerde sözleşmeli personelin işe alınması, memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabi olacak ve KPSS ile alım yapılacak.

SÜRE DÖRT YIL
4B kapsamındaki sözleşmeli personel ile kurumların özel mevzuat hükümleri kapsamında istihdam edilen sözleşmelilerden memur kadrosuna atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süre dahil olmak üzere 4 yıl başka bir yere atanamayacak.

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Sözleşmeli personel kadroya geçecek
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