SPK’dan tahvil yalanlaması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tahvil ihraçlarının durdurulduğuna ilişkin iddiaları yalanladı. Şirketlerin tahvil ihraçlarının durdurulmasının söz konusu olmadığını belirten SPK, yaptığı yazılı açıklamada, "Şirketlerin ihtiyaçları ve taleplerini göz önüne alarak başvuru dosyalarını sonuçlandırdık. Son iki haftada 7 şirketin toplamda 200 milyon euro, 515 milyon dolar ve 5.7 milyar TL tutarında borçlanma tavanı içeren ihraç belgesi onaylandı" denildi. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı basın yayın organlarında yer alan "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" ile "Merkez Bankası'nın raporu sızdı" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Doların 15 gün sonra 40 lira olacağına dair herhangi bir raporun olmadığı kaydedilen açıklamada, söz konusu asılsız haberlerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) her ay yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin dezenformasyona konu edildiği belirtildi.