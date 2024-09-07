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Giriş Tarihi: 8.9.2024

SPK’dan yeşil taslak

SPK’dan yeşil taslak
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Yeşil, Sürdürülebilir ve Sosyal Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı"na ilişkin duyuruda bulundu. SPK'den yapılan açıklamada, iklim krizi, Kovid-19 ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gelişmelerinin, küresel ölçekte sermaye piyasalarında sürdürülebilir finans yaklaşımı ve yeşil tahvil gibi yenilikçi finansal araçların önemini artırdığı belirtildi. Açıklamada, dünyada ve Türkiye'de, yeşil, sürdürülebilir borçlanma aracı, kira sertifikası ihraçlarına talebin arttığının gözlendiği bilgisi verildi. Açıklamada, "Uluslararası finansal piyasalardaki gelişmelerin ülkemiz sermaye piyasalarına entegre edilmesi ve sürdürülebilirlik temalı ihraçların çeşitlendirilmesi amacıyla bu rehberin yanı sıra ICMA Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahvil İlkeleri esas alınarak ayrı bir Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı da hazırlanmıştır" denildi.
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SPK’dan yeşil taslak
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