SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam Komisyon’dan geçti

MeclisPlan Bütçe Komisyonu'nda işsizlik kanununda değişiklik yapan kanun teklifi görüşmelerinde SSK ve Bağ-Kur emekli aylığına ek zam yapılmasına dair önerge kabul edildi. Kanun teklifi gelecek gelecek hafta Meclis Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşacak. İşçi, esnaf, çiftçi emeklilerine ilave zam gelecek hafta itibari ile hesaplara geçecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında sağlanacak yüzde 5 oranındaki ilave artış ile en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler AK Parti'nin verdiği önergelerle istihdam paketine eklendi. Kabul edilen önerge uyarınca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37.57 olan Ocak ayı maaş zammı yüzde 42.57'ye yükseltilecek. En düşük emekli aylığı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükselecek. Komisyonda kabul edilen yasa teklifinin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak.EK zam farkları Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödenecek. Sürecin 26 Ocak'a kadar tamamlanması bekleniyor. SSK emeklileri aylıklarını 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta alıyor. Aylıklarını yüzde 37.57'lik enflasyon zammı ile alanlara 5 puanlık fark ek olarak yatacak. Yasal düzenleme yapıldığında aylığını henüz almamış olanlar ise refah payıyla birlikte yüzde 42.6'lık zammını alacak.VEFAT eden SSK, Bağ-Kur emeklilerinin yakınlarına ödenen ölüm aylıkları da yüzde 42.6 oranında artacak. Dul ve yetimlere ölüm aylıkları dosya bazında ödeniyor. Ölen eşin aylığının yüzde 50'sini karısı, yüzde 25'ini kızı alıyorsa 10 bin liranın 5 bin lirasını eş, 2 bin 500 lirasını da kızı alacak.