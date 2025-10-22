Sterlin bir haftanın en düşük seviyesinde

İngiltere'de eylül ayı enflasyonu yüzde 3,8 olarak açıklandı. Enflasyon verilerinin ardından sterlin, seansın en düşük seviyelerine gerileyerek %0,4 düşüşle 1,3316'ya geriledi. Bu bir haftanın en düşük seviyelerine işaret ediyor.

MANŞET ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA

TÜFE verilerinin yüzde 4'lük beklentilerin altına kalmasıyla erken faiz indirimlerine yönelik beklentiler güçlendi. Gıda fiyatlarında artışların yavaşlamasıyla manşet enflasyon Eylül ayında %3,8 seviyesinde sabit kaldı.

ERKEN FAİZ İNDİRİMLERİ GELİR Mİ?

Çekirdek enflasyon oranı da %3,7'lik beklentilerin altında kalarak %3,6'dan %3,5'e geriledi. Bu verilere bakıldığında İngiltere Merkez Bankası'nın gelecek yılın başlarında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği öngörülüyor.

Yatırımcılar yıl sonunda 11 baz puanlık faiz indirimini telaffuz ederken bu beklenti yüzde 18'e kadar yükseldi.