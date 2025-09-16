Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nden Halkbank’a 21 ödül

İŞ dünyasının en kapsamlı ve itibarlı programlarından Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 21 prestijli ödülü ülkemize getiren Halkbank, bu yıl da en çok ödül alan kurumlardan biri oldu. Dünya çapında 78 ülkeden 3.800'ü aşkın başvurunun değerlendirildiği programda, Halkbank Yönetim Ekibi "Yılın Yönetim Takımı" dalında altın ödül aldı. Genel Müdür Osman Arslan ise "Yılın Finans Profesyoneli", "Yaşam Boyu Başarı" ve "Bankacılık Sektöründe Yılın Yöneticisi" seçilerek bu kategorilerde 3 altın ödülü ülkemize kazandırdı. Banka aynı zamanda "Yılın Finans Kurumu" kategorisinde bronz ödüle layık görüldü. Halkbank, sürdürülebilirlik faaliyetlerinden girişimcilik desteklerine, yapay zekâ uygulamalarından sosyal sorumluluk projelerine uzanan geniş bir yelpazede 21 ödülün sahibi oldu. Banka "Avrupa'da Yılın Sürdürülebilirlik Kahramanı" dâhil 4 ödülünü çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla kazanırken, kadın girişimcilere yönelik destekleri ile 3 ödül kazandı. Girişimcilik ekosistemine katkı sağlayan Jet- Luck ve HUBrica projeleri de farklı kategorilerde ödüllendirildi.