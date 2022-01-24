Stratejik sektörler ayrıcalık bekliyor

Enerjide İran'dan kaynaklanan arıza ile başlayan süreç sanayicileri ise 3 günlük blok kesinti konusunda ikiye böldü. Ağır sanayide, çelik ve cam sektörlerindeki fırınların soğuması ve tekrar ısınması uzun zaman aldığı için blok kesinti istenmiyor. Sanayicilerin bir kısmı ise, "Maliyet açısından blok kesinti uygun" diyor.
BAKANLIKLA GÖRÜŞECEKLER
Cam ve çelik sektöründe fırınların soğuması büyük sıkıntı yaratıyor. Bu fırınların tekrar çalışmaları zaman aldığı için özellikle cam fabrikalarındaki fırınlar, 20 yıl boyunca sönmeyecek şekilde üretiliyor. Fiyatı 40-50 milyon euro arasında değişen cam fırınlarının soğuması halinde, içindeki likit fırına yapışıyor. Bu durumda fırına en az 4-5 ayı bulan soğuk bakım gerekiyor. Başta Şişecam
olmak üzere cam sektöründeki firmaların konuyu Enerji Bakanlığı
ile görüşmesi bekleniyor. Çelik fırınları ise kapandıktan 2 ay sonra eski performansına kavuşuyor. Tedarik zincirindeki aksamaların da sıkıntı yaratabileceğine dikkat çeken sanayiciler, "Şu an kimse stoka çalışmıyor. Zamanla yarışıyoruz" dedi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister
, "Üç gün bile olsa sektörümüzde yaşanacak üretim aksaması zincirleme etki yaparak bizden hammadde alan diğer sektörleri de olumsuz etkileyecektir" dedi.
ÇELİKTE YÜZDE 1 KAYIP OLUR
Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı/ Adnan Aslan: 10 günlük kesinti sektörde yıllık yaklaşık yüzde 1 üretim gerilemesine eşdeğer bir kayıp yaratarak, 1 milyar TL'lik kayba sebep olur. İhracat tarafında zamanında teslim edilemeyen siparişlerden ötürü iptaller, cezalar ve indirimler söz konusu olur. Öte yandan yüklenmeyecek gemiler için bekleme bedelleri ve cezalarının gündeme gelmesi de mümkün.
BU DURUMU DA ATLATACAĞIZ
ARMATÜR Derneği Başkanı/ Gökhan Turhan: Pandeminin en yoğun dönemlerinde durmayan Türk sanayimiz bu tür beklenmedik olumsuz durumlardan da alnının akıyla kalkacaktır. Umarız bu sorun en kısa sürede çözüme kavuşacak ve ihracat ve üretimi olumsuz etkileyen bu durum son bulacak.
JENERATÖR MALIYETİ ARTIRIR
İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi/ Özkan Karaca: Elektrik kesildiği zaman jeneratörü olan firmalar çalışabilecek. Bu da maliyete 3 katı fazla etki yapar. Öte yandan bu durum ihraç edilen ürünlerin gününde yüklenmesini engelleyecek. Bu da bazı firmalarda ciddi yükümlülüklere yol açacak.
HASAR BÜYÜMEDEN ÇÖZÜLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü: Konuyu çok yakından takip ediyoruz. Temennimiz, hasar büyümeden, üretimin daha fazla kesintiye uğramadan bu problemin çözülmesi yönünde. Organize sanayi bölgelerimiz şu anda bu süreci yönetmek, sanayicilerimizin üretim kayıplarını minimumda tutmak için olağanüstü gayret gösteriyor. Üretimin ve ihracatın ivmelendiği bir dönemde yaşanan elektrik kesintilerinin ekonomiye ve sanayi üretimine mutlaka olumsuz bir yansıması olacak.