SunExpress 15 binden fazla kişiyi deprem bölgesinden tahliye etti

SunExpress'ten yapılan açıklamada, depremlerin meydana geldiği günden itibaren 330'dan fazla yardım uçuşu gerçekleştirildiği belirtildi.

15 BİNİ AŞKIN KİŞİNİN BÖLGEDEN TAHLİYESİ SAĞLANDI

Bu seferlerle, depremlerden etkilenen 15 bini aşkın kişinin bölgeden tahliyesinin sağlandığı, 6 bin 500'den fazla arama kurtarma görevlisi ve sağlık ekibinin ve yetkili kuruluşlar aracılığıyla gönderilen 208 ton yardım malzemesinin afet bölgelerine ücretsiz taşındığı bildirildi.

Açıklamada, "SunExpress ayrıca DPD, FIEGE, time:matters, CB Customs Broker GmbH ve Lufthansa Cargo işbirliğiyle Almanya'da hayata geçirdiği 'Birlikte Destek Oluyoruz' inisiyatifi kapsamında Frankfurt'tan Antalya'ya özel kargo uçuşlarıyla battaniye, hijyen ve gıda gibi bireysel bağışların da deprem bölgesine ulaştırılmasını sağlıyor." ifadesi kullanıldı.

SunExpress'in deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşu uygulamasını 1 Mart'a kadar sürdüreceği belirtilen açıklamada, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşlar için SunExpress internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ücretsiz rezervasyon yapılabildiği kaydedildi.