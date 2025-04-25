Sürdürülebilir büyüme stratejisiyle yeni dönem! Türkiye Sigorta’nın 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı tamamlandı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in 5. Olağan Genel Kurul Toplantıları, 25 Nisan Cuma günü İstanbul Levent'te bulunan genel müdürlük binasında yapıldı. Hem şirketlerin finansal performansı hem de yeni dönem stratejilerinin ele alındığı Genel Kurul'da, Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Murat Uluğ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Taha Çakmak mevcut görevlerine yeniden seçilirken, Yönetim Kurulu Üyeliği'nde iki isimde değişiklik yapıldı. Yeni dönemde Yönetim Kurulu'na Mahmut Kaçar Yönetim Kurulu Üyesi, Yavuz Kaynarca ise Bağımsız Üye olarak katılırken, Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Bedir ile Bağımsız Üyeler Prof. Dr. Murat Akbalık ve Ayşe Türkmenoğlu da görevlerine tekrar atandılar.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİSİYLE YENİ DÖNEM

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, 2025'e güçlü bir başlangıç yaparak sektördeki liderliklerini sürdürdüklerini belirtti. 2025 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre hayat dışında yüzde 47 büyüme kaydederek 41 milyar TL'yi aşan toplam brüt prim üretimi ile, hayat branşında yüzde 134 büyümeyle 6 milyar 872 milyon TL'ye ulaştıklarını söyledi. Gönüllü BES ve OKS fon büyüklüğünde, devlet katkısı dâhil olmak üzere yüzde 63 oranında bir büyüme ile 314,1 milyar TL'ye ulaşarak liderliklerini daha da güçlendirdiklerini ifade eden Çakmak, sözlerine şöyle devam etti:

"2025 ilk çeyrek sonuçlarına göre; Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik şirketlerimizin toplam net kârı 8 milyar TL'yi aştı. Elde ettiğimiz bu sonuçlar, sürdürülebilir kârlılık odaklı stratejimizin doğruluğunu ve finansal yapımızın ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Türkiye Sigorta olarak güçlü bilanço yapımız, dinamik ürün portföyümüz ve dijitalleşme odaklı hizmet anlayışımız sayesinde, sektörümüzde çıtayı her geçen gün daha yukarı taşıyoruz. Hem ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya hem de paydaşlarımıza uzun vadeli değer sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Aynı zamanda müşteri memnuniyetini ve operasyonel verimliliği ön planda tutarak, gelecek dönemde de büyüme ivmemizi koruyacağız."