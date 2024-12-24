Sürdürülebilir kalkınma dünyada birinci ajanda

Sürdürülebilir finansmanın, yalnızca ekonomik büyümeyi desteklemekle kalmayıp çevresel ve sosyal değerlerin korunmasını da önceliklendiren bir olgu olduğuna dikkat çeken Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, "Birleşmiş Milletler'in 2024 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu çarpıcı sonuçları ortaya çıkarmakta. Rapora göre 17 sürdürülebilir kalkınma amacının sadece yüzde 16'sının 2030 yılına kadar küresel ölçekte hedefe ulaşma yolunda olduğu görülüyor. Yüzde 84'teyse sınırlı ilerleme var. Bu olumsuz gidişatı durdurmak için sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik acil finansman ihtiyacı karşılanmalı" dedi. Öztop, OECD'nin Küresel Borç Raporu'na göre sürdürülebilir tahvil miktarı 5 yıl önce 641 milyar dolar iken şimdi 4.3 trilyon dolara çıktığını kaydetti.

125 MİLYAR $

Uluslararası kalkınma bankalarının sürdürülebilir kalkınmaya ciddi bir katkı sağladığını belirten Öztop, "Bununla ilgili olarak da uluslararası kalkınma finansmanı şimdiye kadar sağlamış olduğu finansman 125 milyar doları bulmakta. Bunun yaklaşık yarısı ise iklim finansmanıyla ilgili. Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası olarak uluslararası kalkınma finansman kuruluşlarından kaynak istediğimiz zaman hepsinin ajandasının ilk sırasında iklim değişikliği, iklim finansmanı yer almakta. Banka olarak da bunu bir sorumluluk olarak addediyoruz" diye konuştu.